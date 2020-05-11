Политика

Газета.RuГазета.RuПоклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту

Взгляд.ру11:34

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

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«Впервые выслушали в Киеве»: Поклонская дала интервью журналисту с Украины

Царьград12:53

Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

News.ru11:36

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

Lenta.ru13:06

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Вести.Ru11:26

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

РИА Новости11:22
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ

О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
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Общество

Дагестан вышел на плато по коронавирусу, заявил глава республики

Дагестан по ситуации с коронавирусом вышел на плато, также наблюдается рост заболевания внебольничной пневмонией, заявил глава республики Владимир Васильев.
РИА Новости 13:52
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Политика

Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
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Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области.
REGNUM 09:03
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
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Воспитанник СКА Ибрагимов подписал контракт с «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» подписал контракт с российским нападающим Тимуром Ибрагимовым, сообщает пресс-служба «Шаркс».
Спорт-Экспресс 13:20
Общество

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
Общество

Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
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Политика

Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России

Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Интерфакс 09:18
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Экономика

Малому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года — Путин

Москва, 11 мая 2020, 17:50 — REGNUM Ряд предприятий полностью освободятся от налоговых и страховых взносов, за исключением НДС, начисленных в течение второго квартала 2020 года.
REGNUM 10:50
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Общество

Семьям с детьми от 3 до 16 лет разово выплатят по 10 тысяч рублей

Разовую выплату по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми от 3 до 16 лет.
Зори Табасарана 11:11
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Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Общество

В Минтруда назвали число получателей новых выплат на детей

В Минтруда назвали число получателей новых выплат на детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РЕН ТВ 13:56
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
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Общество

В Туле вводится обязательный масочный режим

Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
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Общество

Туристический сезон в России еще может состояться

Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
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Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
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Общество

В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции

По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Происшествия

Хавбека «Сочи» Имбула обвинили в краже автомобиля во Франции

Полузащитник «Сочи» Ганелли Имбула обвиняется в краже автомобиля во Франции, сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.
Чемпионат 13:01
Общество

Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
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Футбол

Два футбольных матча перенесены из-за коронавируса в Белоруссии

Решение о переносе двух матчей чемпионата Белоруссии по футболу приняла федерация футбола республики.
ИА Красная Весна 13:57
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Общество

В Астрахани сохранили самоизоляцию и пропускной режим

За последние четыре дня среднесуточный прирост заболеваемости 40 процентов, пропускной режим сохраняется, - заявил Бабушкин на заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавируса.
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Политика

Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине

Ведомства планируют публично обвинить хакеров из Китая в попытках получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.
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Алексей Олейник победил Фабрисио Вердума на UFC 249

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В Петербурге из-за скачка напряжения «взорвался» тротуар

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Минобороны России сообщило о ситуации с коронавирусом среди военных

Министерство обороны России опубликовало бюллетень со статистикой о коронавирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих.
RT на русском 09 мая в 13:29
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Общество

Голикова заявила о низкой смертности от коронавируса в России

Темп роста числа заразившихся в России упал почти в пять раз, также заявила вице-премьер. По состоянию на 11 мая, показатель составил 5,6%.
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MacBook Pro 13 получил сверхмощную 87-ваттную зарядку

Речь идет о Pro-модели ноутбука MacBook 13, которая, в отличие от других представителей серии, получила 87-ваттную зарядку.
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Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года. Член фракции «Единая Россия».
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Гордон Дмитрий
Украинский журналист
Украинский журналист, ведущий телепередачи «В гостях у Дмитрия Гордона», бывший депутат Киевсовета, главный редактор газеты «Бульвар Гордона», основатель интернет-издания «ГОРДОН».
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