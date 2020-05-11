Политика
Газета.RuПоклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
Общество
Дагестан вышел на плато по коронавирусу, заявил глава республики
Дагестан по ситуации с коронавирусом вышел на плато, также наблюдается рост заболевания внебольничной пневмонией, заявил глава республики Владимир Васильев.
РИА Новости 13:52
Политика
Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области.
REGNUM 09:03
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Хоккей
Воспитанник СКА Ибрагимов подписал контракт с «Сан-Хосе»
«Сан-Хосе» подписал контракт с российским нападающим Тимуром Ибрагимовым, сообщает пресс-служба «Шаркс».
Спорт-Экспресс 13:20
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
Общество
Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей
Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
Политика
Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России
Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Интерфакс 09:18
Экономика
Малому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года — Путин
Москва, 11 мая 2020, 17:50 — REGNUM Ряд предприятий полностью освободятся от налоговых и страховых взносов, за исключением НДС, начисленных в течение второго квартала 2020 года.
REGNUM 10:50
Общество
Семьям с детьми от 3 до 16 лет разово выплатят по 10 тысяч рублей
Разовую выплату по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми от 3 до 16 лет.
Зори Табасарана 11:11
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
В Минтруда назвали число получателей новых выплат на детей
В Минтруда назвали число получателей новых выплат на детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РЕН ТВ 13:56
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Общество
В Туле вводится обязательный масочный режим
Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
Общество
Туристический сезон в России еще может состояться
Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции
По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Происшествия
Хавбека «Сочи» Имбула обвинили в краже автомобиля во Франции
Полузащитник «Сочи» Ганелли Имбула обвиняется в краже автомобиля во Франции, сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.
Чемпионат 13:01
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
Футбол
Два футбольных матча перенесены из-за коронавируса в Белоруссии
Решение о переносе двух матчей чемпионата Белоруссии по футболу приняла федерация футбола республики.
ИА Красная Весна 13:57
Общество
В Астрахани сохранили самоизоляцию и пропускной режим
За последние четыре дня среднесуточный прирост заболеваемости 40 процентов, пропускной режим сохраняется, - заявил Бабушкин на заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавируса.
Российская газета 13:53
Политика
Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине
Ведомства планируют публично обвинить хакеров из Китая в попытках получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.
News.ru 11:36
Единоборства
Алексей Олейник победил Фабрисио Вердума на UFC 249
В предварительных боях Алексей Олейник подрался с Фабрисио Вердумом.
Sports.ru 09 мая в 21:36
Общество
Минобороны России сообщило о ситуации с коронавирусом среди военных
Министерство обороны России опубликовало бюллетень со статистикой о коронавирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих.
RT на русском 09 мая в 13:29
Общество
Голикова заявила о низкой смертности от коронавируса в России
Темп роста числа заразившихся в России упал почти в пять раз, также заявила вице-премьер. По состоянию на 11 мая, показатель составил 5,6%.
Известия 10:37
Гаджеты
MacBook Pro 13 получил сверхмощную 87-ваттную зарядку
Речь идет о Pro-модели ноутбука MacBook 13, которая, в отличие от других представителей серии, получила 87-ваттную зарядку.
Faktom вчера в 10:58