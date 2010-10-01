Общество

URA.RuURA.RuПоклонская встала на сторону Собчак в конфликте с верующими

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заступилась за телеведущую Ксению Собчак, у которой произошел конфликт со служителями Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. В пользу журналистки политик высказалась в интервью «Комсомольской правде».
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На видео попало начало конфликта между Собчак и служителями монастыря

КМВ Новости13:14

Начало конфликта между Собчак и служителями женского монастыря на Урале попало на видео

Life.ru10:27

Поклонская встала на сторону Собчак в конфликте с верующими

URA.Ru11:18

Поклонская поддержала Собчак в конфликте с верующими

News.ru12:29
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«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости 11:29
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Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
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Общество

Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 09:15
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Происшествия

Во Франции задержаны шесть человек за кражу картины Бэнкси

Шесть человек задержаны в различных районах Франции по подозрению в краже работы Бэнкси о теракте в «Батаклане», сообщает AFP, а также телеканал BFMTV.
Коммерсантъ 10:28
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Политика

NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных

В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
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Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Происшествия

В Ленинградской области горит лес на площади 30 га

По предварительным данным горит лес на площади 30 гектаров. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТК Звезда 13:22
Здоровье

Первая бригада отправленных на Камчатку врачей вернулась в Москву

Вечерняя Москва 13:52
Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
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Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
Ведомости 10:39
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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Происшествия

Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане

Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
РИА Новости 12:26
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Происшествия

В Набережных Челнах из-за штормового ветра упали два башенных крана

В Набережных Челнах вечером в субботу из-за штормового ветра упали два подъемных башенных крана.
РБК 14:17
Игры

В Twitch состоялась трансляция Night City Wire по игре Cyberpunk 2077

ИА Красная Весна вчера в 05:16
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Происшествия

У S7 произошел сбой при регистрации пассажиров и багажа в Домодедово

В Домодедово у S7 произошел сбой системы регистрации, передает корреспондент РБК.
РБК 14:22
Общество

Премьер Греции предложил сделать вакцину от COVID-19 глобальным благом

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что вакцина от коронавируса должна стать глобальным общественным благом, когда она будет создана.
Профиль 13:09
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
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Происшествия

Число погибших от ударов молний в Индии возросло до 130

Число людей, погибших от ударов молний в Индии, выросло до 130. Только в восточном штате Бихар умерли 106 человек, 56 получили травмы.
МИР 24 вчера в 08:18
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Армия и оружие

США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Lenta.ru 13:45
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Энергетика

Россия планирует увеличить поставки газа в Китай

Миллер добавил, что в обозримом будущем объем поставок газа в Китай превысит 130 млрд куб. м газа в год.
Газета.Ru вчера в 14:48
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Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
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Происшествия

В пансионате в Тюменской области выявили очаг коронавируса

Очаг коронавирусной инфекции выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области.
ТАСС 11:43
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Футбол

Роббен возобновил карьеру и подписал контракт с родным «Гронингеном»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен возобновил карьеру. Он подписал годичный контракт с нидерландским «Гронингеном».
Бомбардир.ру 13:37
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости 12:58
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
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Происшествия

В Петербурге загорелся мусор на площади 150 кв. м

"Происходит горение мусора на открытой территории на площади 150 кв. м, [образовался] столб черного дыма", - говорится в сообщении.
ТАСС 14:28
Общество

Билан приехал в Петербург для выступления на празднике «Алые паруса»

Российский певец Дима Билан уже приехал в Санкт-Петербург, чтобы вечером выступить на празднике выпускников «Алые паруса».
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Наставник «Локомотива» Николич: меня тронуло то, что игроки решили самоизолироваться

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич прокомментировал решение игроков клуба самоизолироваться на базе, передает "Чемпионат.com" .
Газета.Ru 14:29
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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