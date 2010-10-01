Общество
URA.RuПоклонская встала на сторону Собчак в конфликте с верующими
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заступилась за телеведущую Ксению Собчак, у которой произошел конфликт со служителями Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. В пользу журналистки политик высказалась в интервью «Комсомольской правде».
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Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 09:15
Происшествия
Во Франции задержаны шесть человек за кражу картины Бэнкси
Шесть человек задержаны в различных районах Франции по подозрению в краже работы Бэнкси о теракте в «Батаклане», сообщает AFP, а также телеканал BFMTV.
Коммерсантъ 10:28
Политика
NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных
В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Происшествия
В Ленинградской области горит лес на площади 30 га
По предварительным данным горит лес на площади 30 гектаров. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТК Звезда 13:22
Здоровье
Первая бригада отправленных на Камчатку врачей вернулась в Москву
Вечерняя Москва 13:52
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
Космос
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
Ведомости 10:39
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Происшествия
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
РИА Новости 12:26
Происшествия
В Набережных Челнах из-за штормового ветра упали два башенных крана
В Набережных Челнах вечером в субботу из-за штормового ветра упали два подъемных башенных крана.
РБК 14:17
Игры
В Twitch состоялась трансляция Night City Wire по игре Cyberpunk 2077
ИА Красная Весна вчера в 05:16
Происшествия
У S7 произошел сбой при регистрации пассажиров и багажа в Домодедово
В Домодедово у S7 произошел сбой системы регистрации, передает корреспондент РБК.
РБК 14:22
Общество
Премьер Греции предложил сделать вакцину от COVID-19 глобальным благом
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что вакцина от коронавируса должна стать глобальным общественным благом, когда она будет создана.
Профиль 13:09
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Происшествия
Число погибших от ударов молний в Индии возросло до 130
Число людей, погибших от ударов молний в Индии, выросло до 130. Только в восточном штате Бихар умерли 106 человек, 56 получили травмы.
МИР 24 вчера в 08:18
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Lenta.ru 13:45
Энергетика
Россия планирует увеличить поставки газа в Китай
Миллер добавил, что в обозримом будущем объем поставок газа в Китай превысит 130 млрд куб. м газа в год.
Газета.Ru вчера в 14:48
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Происшествия
В пансионате в Тюменской области выявили очаг коронавируса
Очаг коронавирусной инфекции выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области.
ТАСС 11:43
Футбол
Роббен возобновил карьеру и подписал контракт с родным «Гронингеном»
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен возобновил карьеру. Он подписал годичный контракт с нидерландским «Гронингеном».
Бомбардир.ру 13:37
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
Происшествия
В Петербурге загорелся мусор на площади 150 кв. м
"Происходит горение мусора на открытой территории на площади 150 кв. м, [образовался] столб черного дыма", - говорится в сообщении.
ТАСС 14:28
Общество
Билан приехал в Петербург для выступления на празднике «Алые паруса»
Российский певец Дима Билан уже приехал в Санкт-Петербург, чтобы вечером выступить на празднике выпускников «Алые паруса».
Известия 06:16
Футбол
Наставник «Локомотива» Николич: меня тронуло то, что игроки решили самоизолироваться
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич прокомментировал решение игроков клуба самоизолироваться на базе, передает "Чемпионат.com" .
Газета.Ru 14:29