Депутат Госдумы Наталья Поклонская заступилась за телеведущую Ксению Собчак, у которой произошел конфликт со служителями Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. В пользу журналистки политик высказалась в интервью «Комсомольской правде».

Поклонская встала на сторону Собчак в конфликте с верующими

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