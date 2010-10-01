Общество
URA.RuПоклонская встала на сторону Собчак в конфликте с верующими
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заступилась за телеведущую Ксению Собчак, у которой произошел конфликт со служителями Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. В пользу журналистки политик высказалась в интервью «Комсомольской правде».
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«Это ужас!»: Поклонская заступилась за Собчак, которую побили в монастыре уральского старца Сергия
Комсомольская правда09:40
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Общество
На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову
Neva.Today вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле
«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.
RT на русском 11:54
Политика
Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой
Превращение юаня в глобальный финансовый инструмент уже достигло больших успехов, заявил в начале этой неделе на саммите китайской медиагруппы Caixin в Пекине зампредседателя Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР Фанг Синхай.
Взгляд.ру 02:10
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей 14:16
Общество
Уволенная в Уфе из-за вспышки коронавируса главврач получила грамоту
«Заслуженный врач и доктор медицинских наук» Эльза Сыртланова была награждена почетной грамотой наряду с еще 21 медработником.
РБК 07:34
Общество
Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны
Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют при въезде в иностранные государства.
РБК вчера в 17:47
Кино
Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»
Evo-rus.com 08:42
Происшествия
В Набережных Челнах сильный ветер повалил два строительных крана
В Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем рухнул второй за день подъемный кран.
Известия 15:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
Общество
В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию
На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ 08:58
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» начался в онлайн-режиме
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
REGNUM 15:30
Политика
Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
РИА Новости 11:56
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Технологии
Telegram подтвердил утечку данных пользователей
Как пояснили в Telegram, такие базы собираются при помощи встроенной функции импорта контактов при регистрации пользователя.
Время Пресс 24 июня в 09:36
Экономика
Депутаты хотят повысить размер почасовой оплаты труда
Эксперты считают, что как раз введение минимальной почасовой оплаты способно оградить временных сотрудников от произвола работодателей.
Мир новостей вчера в 06:37
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Происшествия
Протестующие атаковали полицейские участки в двух городах США
В США протестующие напали на полицейские участки в Сиэтле и Портленде.
RT на русском 11:27
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Молодежка» Мария Иващенко вышла замуж
Российская актриса, звезда сериала «Молодежка» Мария Иващенко вышла замуж. Об этом артистка сообщила в соцсетях.
Вечерняя Москва 09:10
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК вчера в 00:56
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
Авто
Ford представил новый пикап F-150
Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ вчера в 07:33
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56