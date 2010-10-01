Общество

URA.RuURA.RuПоклонская встала на сторону Собчак в конфликте с верующими

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заступилась за телеведущую Ксению Собчак, у которой произошел конфликт со служителями Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. В пользу журналистки политик высказалась в интервью «Комсомольской правде».
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Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года. Член фракции «Единая Россия».
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Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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