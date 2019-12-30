Политика

News.ruNews.ruПоклонская выразила готовность стать послом России на Украине

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что готова поехать в Киев и работать там послом России. Она уверена, что для урегулирования межгосударственного конфликта необходимо вернуть российского диппредставителя в Киев.
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«Я не боюсь радикалов». Поклонская готова поехать послом России в Киев

Комсомольская правда06:29

Поклонская выразила готовность стать послом России на Украине

News.ru06:48
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Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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