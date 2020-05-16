Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины, чтобы не подливать масла в огонь в и без того напряженные российско-украинские отношения.

с чего всё началось

Искренно люблю Россию и Украину, поэтому убеждена в необходимости смены риторики по отношению друг к другу. Именно поэтому подобные прогнозы делать нежелательно.

Российской стороне стоит отказаться от прогнозов по поводу возможного распада Украины и политических сложностей для нынешних киевских властей. Такое мнение высказала РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

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