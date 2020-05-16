Политика
Lenta.ruПоклонская высказалась насчет прогнозов о распаде Украины
Российской стороне стоит отказаться от прогнозов по поводу возможного распада Украины и политических сложностей для нынешних киевских властей. Такое мнение высказала РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
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Искренно люблю Россию и Украину, поэтому убеждена в необходимости смены риторики по отношению друг к другу. Именно поэтому подобные прогнозы делать нежелательно.
— Наталья Поклонская, российский политикURA.Ru 14:50
с чего всё началось
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины, чтобы не подливать масла в огонь в и без того напряженные российско-украинские отношения.РИА Новости12:31
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Политика
Бывший сенатор от Удмуртии Шудегов умер от коронавируса
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Телеканал 360° 12:25
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Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла
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Некоторое время назад ученые выдвинули теорию о том, что прививка БЦЖ, которую в обязательном порядке делали всем жителям СССР, может дополнительно защищать человека.
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Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
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В Усинске выявили очаг коронавируса среди вахтовиков
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Большой пятничный выпуск программы "Вечерний Ургант" выйдет в эфир Первого канала 15 мая 2020 года.
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МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
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С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
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В Севастополе отменяют режим самоизоляции с 18 мая
В Севастополе отменяют режим всеобщей самоизоляции.
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Новый вид паразитических грибов найден в Twitter
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Naked Science 04:41
Фигурное катание
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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
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Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
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Спутники SpaceX оказались «Черным валетом»
Космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack («Черный валет») Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов, сообщает Popular Mechanics.
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