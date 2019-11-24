Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПоклонская защитила Ротару, обвиненную в спонсировании операции ВСУ в Донбассе

Культура и искусство объединяют людей и снимают разногласия, заявила в Telegram депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.
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Поклонская защитила Ротару, обвиненную в спонсировании операции ВСУ в Донбассе

Московский Комсомолец03:23

В защиту Софии Ротару, которую обвиняют в финансировании ВСУ против народа Донбасса, попыталась защитить Поклонская

Апрал04:33

Поклонская встала на сторону Ротару после обвинения в спонсировании операции ВСУ на Донбассе

Российский Диалог08:41
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Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
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Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
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Два человека погибли в перестрелке в центре Сухума, сообщили РИА Новости в МВД Абхазии.
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Пушков прокомментировал поставки американского СПГ на Украину

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Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
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В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
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На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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Станут доступны гайды и руководства как от создателей игры, так и авторские работы более умелых пользователей.
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