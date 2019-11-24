Политика
Московский КомсомолецПоклонская защитила Ротару, обвиненную в спонсировании операции ВСУ в Донбассе
Культура и искусство объединяют людей и снимают разногласия, заявила в Telegram депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Поклонская защитила Ротару, обвиненную в спонсировании операции ВСУ в Донбассе
Московский Комсомолец03:23
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Политика
Украинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс
В 2018 году Балицкий сообщил, что провел часть своего отпуска в Крыму и расспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России.
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Футбол
«Спартак» не сумел победить на выезде «Урал»
Гаджеты
Лучшие телевизоры с диагональю экрана 32-43 дюйма
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Футбол
ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес
Напомним, что "Фламенго" одержал победу в Кубке Либертадорес, обыграв в финале "Ривер Плейт" со счетом 2:1.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Авто
Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров
Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
Происшествия
В Балакове две девочки провалились под лед. Одна погибла
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли два человека
Два человека погибли в перестрелке в центре Сухума, сообщили РИА Новости в МВД Абхазии.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Наука
В Аргентине найдены окаменелости описанного в Библии «змея с ногами»
Группа учёных из Университета Альберты (Канада) после детального анализа найденных 13 лет назад в Аргентине окаменелостей пришла к выводу, что останки принадлежат древнему змееподобному существу.
Политика
Пушков прокомментировал поставки американского СПГ на Украину
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Происшествия
Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго
Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
Происшествия
В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика
В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Шоу-бизнес
Ани Лорак пришла на «Золотой граммофон» с оголенной грудью
Певица Ани Лорак посетила музыкальную премию «Золотой граммофон» в откровенном, оголяющем грудь, наряде.
Игры
В Star Citizen станет доступен тестовый период
Станут доступны гайды и руководства как от создателей игры, так и авторские работы более умелых пользователей.
Общество
Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым
Российский рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) должен выплатить штраф после поэтического баттла с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым.