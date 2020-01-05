Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что готова стать российским послом в Киеве. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».

Поклонская заявила о готовности стать послом России в Киеве

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