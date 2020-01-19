Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаПокойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев

Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
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Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев

Российская газета03:39

The National Interest рассказал, как российский флот похоронит американские авианосцы

ФАНвчера в 20:59

NI рассказало об угрозе «ракетных засад» РФ для авианосцев США

Известиявчера в 23:35

СМИ США рассказали, как ракетные «засады» России «похоронят» американские авианосцы

Life.ruвчера в 23:26

The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США

РЕН ТВвчера в 22:19

National Interest «хоронит» авианосцы США из-за возможных маневров ВМФ России

Народные новостивчера в 21:35

The National Interest: Россия «похоронит» авианосцы США своей ракетной «засадой»

Актуальные Новости00:22
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Единоборства

Отец Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором незаслуженным

РБК 05:43
Армия и оружие

В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

РБК вчера в 17:10
Политика

Лавров оценил итоги конференции по Ливии в Берлине

На конференции по Ливии в Берлине президент России подчеркнул, что нужно учитывать мнение самих ливийцев при рассмотрении одобренных рекомендаций по урегулированию.
Российская газета 14:43
Технологии

В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
РБК 07:12
Культура

Хештег дня: Как испортить фильм с помощью одного слова

КиноПоиск вчера в 01:10
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru вчера в 08:17
Футбол

«Ливерпуль» установил рекорд топ-5 лиг Европы

Матч ТВ 14:17
Политика

Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
РБК 15:30
Единоборства

Тайсон Фьюри: У Усика нет имени, это не станет большой битвой

Возможно, в Украине Усик может быть большой звездой, но Британия и Америка не заинтересованы в каком-то украинском боксере.
Советский спорт 14:55
Происшествия

В Калининградской области мужчина сломал шею при прыжке в купель

РБК 12:43
Футбол

Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»

Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Sports.ru вчера в 10:59
Политика

Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию

Сопредседатели отметили, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми в ходе послания Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин, «были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ (государственно-правовым управлением) президента России с сопредседателями рабочей группы».
Известия 08:25
Шоу-бизнес

Юлия Савичева пожаловалась, что подхватила «страшный мутирующий» вирус

Российская певица Юлия Савичева призналась подписчикам, что после возвращения из отпуска серьезно заболела.
Woman.ru 03:37
Спорт

Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира в Нове Место

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонкой преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Нева Спорт 07:46
Общество

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском 12:53
Биатлон

Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В Рупольдинге, Германия, прошел пятый этап мужской гонки Кубка мира по биатлону.
Газета.Ru 09:56
Политика

Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
REGNUM 12:21
Армия и оружие

Американские военные не пустили российских к месторождению нефти в Сирии

Lenta.ru 13:34
Космос

Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Газета.Ru 10:35
Футбол

Шюррле объяснил спад в своей игре

Чемпионат 14:00
Политика

Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова

Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Политическая Экспертиза 17 января в 09:34
Здоровье

В Ульяновской области медицина станет доступнее

В Ульяновской области разработали программу по реформированию первичного звена здравоохранения.
Ульяновская правда 02:30
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 08:32
Музыка

«Маленькая армянская слабость» Эйвазова: сеть обсуждает аксессуар азербайджанского тенора

Пока скандал с азербайджанским оперным певцом Юсифом Эйвазовым "совершает новый виток", внимательные журналисты и пользователи сети заострили свое внимание на аксессуарах тенора, в частности, на его наручных часах.
Sputnik Армения вчера в 23:58
Общество

Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

Lenta.ru 06:26
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru вчера в 12:13
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru вчера в 23:32
Футбол

Агент подтвердил интерес «Локомотива» к японскому форварду Асано

Агент Нобуаки Танабе, представляющий интересы нападающего сербского «Партизана» Такумы Асано, подтвердил, что японским футболистом интересуется московский «Локомотив».
Sport24.ru 08:50
Армия и оружие

При отражении атаки боевиков погибли десять сирийских военных

В течение нескольких дней после атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей, сообщил Боренков.
Радио Sputnik 12:51
Шоу-бизнес

Заворотнюк и Чернышева якобы заметили отдыхающими в Таиланде

Путешественники, возможно, заметили российскую актрису Анастасию Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева в Таиланде.
Discover24 04:51
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Противокорабельная ракета
Советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Кроме того, может применяться и против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена.
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