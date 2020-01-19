Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.

Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев

Политика Лавров оценил итоги конференции по Ливии в Берлине На конференции по Ливии в Берлине президент России подчеркнул, что нужно учитывать мнение самих ливийцев при рассмотрении одобренных рекомендаций по урегулированию.

Технологии В США показали полет беспилотника программы «Гремлины» Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.

Политика Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию Сопредседатели отметили, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми в ходе послания Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин, «были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ (государственно-правовым управлением) президента России с сопредседателями рабочей группы».

Общество Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Космос Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.

Музыка «Маленькая армянская слабость» Эйвазова: сеть обсуждает аксессуар азербайджанского тенора Пока скандал с азербайджанским оперным певцом Юсифом Эйвазовым "совершает новый виток", внимательные журналисты и пользователи сети заострили свое внимание на аксессуарах тенора, в частности, на его наручных часах.