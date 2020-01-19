Армия и оружие
Российская газетаПокойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев
Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
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National Interest «хоронит» авианосцы США из-за возможных маневров ВМФ России
Народные новостивчера в 21:35
The National Interest: Россия «похоронит» авианосцы США своей ракетной «засадой»
Актуальные Новости00:22
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Политика
Лавров оценил итоги конференции по Ливии в Берлине
На конференции по Ливии в Берлине президент России подчеркнул, что нужно учитывать мнение самих ливийцев при рассмотрении одобренных рекомендаций по урегулированию.
Технологии
В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»
Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
Культура
Хештег дня: Как испортить фильм с помощью одного слова
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Футбол
«Ливерпуль» установил рекорд топ-5 лиг Европы
Политика
Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
Единоборства
Тайсон Фьюри: У Усика нет имени, это не станет большой битвой
Возможно, в Украине Усик может быть большой звездой, но Британия и Америка не заинтересованы в каком-то украинском боксере.
Футбол
Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»
Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Политика
Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию
Сопредседатели отметили, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми в ходе послания Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин, «были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ (государственно-правовым управлением) президента России с сопредседателями рабочей группы».
Шоу-бизнес
Юлия Савичева пожаловалась, что подхватила «страшный мутирующий» вирус
Российская певица Юлия Савичева призналась подписчикам, что после возвращения из отпуска серьезно заболела.
Спорт
Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира в Нове Место
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонкой преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Биатлон
Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге
В Рупольдинге, Германия, прошел пятый этап мужской гонки Кубка мира по биатлону.
Политика
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Армия и оружие
Американские военные не пустили российских к месторождению нефти в Сирии
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Футбол
Шюррле объяснил спад в своей игре
Политика
Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова
Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Здоровье
В Ульяновской области медицина станет доступнее
В Ульяновской области разработали программу по реформированию первичного звена здравоохранения.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Музыка
«Маленькая армянская слабость» Эйвазова: сеть обсуждает аксессуар азербайджанского тенора
Пока скандал с азербайджанским оперным певцом Юсифом Эйвазовым "совершает новый виток", внимательные журналисты и пользователи сети заострили свое внимание на аксессуарах тенора, в частности, на его наручных часах.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Футбол
Агент подтвердил интерес «Локомотива» к японскому форварду Асано
Агент Нобуаки Танабе, представляющий интересы нападающего сербского «Партизана» Такумы Асано, подтвердил, что японским футболистом интересуется московский «Локомотив».
Армия и оружие
При отражении атаки боевиков погибли десять сирийских военных
В течение нескольких дней после атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей, сообщил Боренков.
Шоу-бизнес
Заворотнюк и Чернышева якобы заметили отдыхающими в Таиланде
Путешественники, возможно, заметили российскую актрису Анастасию Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева в Таиланде.