Общество
ИзвестияПоколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Экономисты считают, что слабое здоровье миллениалов уже в ближайшие годы приведет к увеличению расходов на здравоохранение. Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс.
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с чего всё началось
Ассоциация Blue Cross Blue Shield («Синий крест и синий щит»), объединяющая более 30 отдельных организаций и компаний медицинского страхования США, в среду опубликовала 32-страничный отчет.Телеканал 360°вчера в 04:25
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Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости вчера в 02:13
Шоу-бизнес
Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века
Телепрограмма вчера в 06:54
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
РИА Новости вчера в 10:13
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Политика
Экс-депутат Рады заявил о возможном энергетическом коллапсе на Украине
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа.
РБК 00:09
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
RT на русском 00:48
Кино
Деревянко сообщил о выходе второго сезона сериала «Дылды» на СТС
Sibnet Новости вчера в 22:24
Здоровье
Опрос: две трети россиян продолжают ходить на работу с ОРВИ
Две трети жителей России при заболевании ОРВИ не открывают больничный и продолжают работать.
RT на русском 00:56
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Прежде всего предприятия просят решить проблему с использованием навоза: для его применения в качестве удобрения необходимо оформлять специальные лицензии и паспорта отходов.
Известия 00:49
Политика
Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv вчера в 11:25
Общество
Председатель Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку
Глава Комитета солдатских матерей Флера Салиховская заявила, что остаётся главой организации, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 10:53
Происшествия
Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске
REGNUM вчера в 19:09
Кино
Пять фактов об актере Хоакине Фениксе
Хоакин Феникс — младший брат актера Ривера Джуда Феникса, который за роль в фильме 1988-го «Бег на месте» был номинирован на премию «Оскар».
Пятый канал 06 ноября в 09:47
Наука
Ученые создали металл, который не тонет
Ученые разработали уникальный металл, который не тонет.
Актуальные Новости вчера в 04:56
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
РИА Новости вчера в 15:00
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК 06 ноября в 21:51
Общество
Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний
Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го.
Известия вчера в 17:59
Здоровье
Врач назвала лучшую для похудения диету
Лучшей диетой на сегодняшний день специалисты считают именно средиземноморскую, об этом проинформировала врач-диетолог Елена Соломатина.
Ugpressa.ru вчера в 00:22
Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс вчера в 11:20
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
В российской армии начнут контролировать настроение и поведение солдат и офицеров, сообщили "Известиям" источники в Минобороны.
Газета.Ru вчера в 05:42
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело вчера в 19:12
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА
Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.
РИА Новости вчера в 14:48
Футбол
Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Политика
ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Политика
Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска
7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
РБК вчера в 20:18
Происшествия
В Новороссийске ликвидировали пожар на нефтебазе
В Новороссийске в Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе «Грушовая». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском вчера в 02:38
Гаджеты
Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25