Общество
ИзвестияПоколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
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с чего всё началось
Ассоциация Blue Cross Blue Shield опубликовала 32-страничный отчет, в котором говорится о том, что в ближайшие 10 лет здоровье поколения миллениалов заметно ухудшится, а расходы на лечение резко возрастут.Популярная механикавчера в 06:58
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Политика
В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России
В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
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В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском
Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Происшествия
Взрыв в центре Бишкека попал на видео
В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Армия и оружие
ДНР и ЛНР ответят на ввод украинской полиции в Донбасс
В случае появления на участке разведения сил в Донбассе военнослужащих Национальной гвардии и полиции Украины, республики ДНР и ЛНР ответят введением в эту зону подразделений МГБ и МВД.
Русская Планета 04:02
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая
В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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Шоу-бизнес
Фото Заворотнюк с мужем появилось в ее Instagram
Пост содержит фото Заворотнюк с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым, у которого состоялась премьера в рамках московского блока шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
Росбалт вчера в 09:11
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
РИА Новости 03:40
Наука
Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении
ToDay News Ufa 06 ноября в 13:57
Политика
В Кремле оценили возможность штрафа для президента России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность назначения штрафа российскому лидеру по аналогии с тем, как это произошло в США с Дональдом Трампом.
Известия 05:18
Армия и оружие
В Донбассе убит боевик 92-й механизированной бригады ВСУ
7 ноября в Донбассе погиб боевик инженерного отделения 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Ивана Сирко 23-летний Бродников.
ИА Новороссия 03:30
Общество
Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала
Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube.
РБК вчера в 20:25
Политика
Лавров прокомментировал слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга".
ТАСС 03:52
Происшествия
Нижегородский таксист избил пассажира до смерти
Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
Интерфакс 04:02
Общество
Васильева заявила о нехватке молодых учителей в школах
Только 5,9% педагогов в российских школах младше 29 лет, сказала Васильева в ходе пленарного заседания съезда учителей сельских школ.
Политика Сегодня 04:57
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свою естественную красоту
Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.
Bimru.ru вчера в 02:20
Авто
В Сети опубликованы первые фото обновленной Lada Vesta
Российский паблик RCI News опубликовал 8 ноября фотографии обновленной версии седана Lada Vesta.
Известия 04:43
Общество
Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2»
В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.
Интерфакс 05:30
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 06 ноября в 11:09
Шоу-бизнес
Юлия Савичева впервые рассказала, что дважды расставалась с мужем
В своем микроблоге Юлия опубликовала откровенный пост, в котором впервые признавались, что в своё время рассталась со своим супругом, причём два раза.
Bimru.ru 04:26
Общество
Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко
RT на русском 04:32
Общество
Счетная палата предупредила о рисках сокращения населения России
Естественная убыль населения в России фиксируется четвертый год подряд, сказано в докладе Счетной палаты, посвященном ходу исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь текущего года.
Политика Сегодня вчера в 02:50
Политика
В Кремле прокомментировали данные Минздрава о количестве врачей в РФ
Globallookpress Данные Министерства здравоохранения РФ об уменьшении количества врачей в стране являются поводом для тщательного анализа.
РЕН ТВ 05:09
Происшествия
От гигантского фаллоса спасли мужчину петербургские хирурги
Мужчина кричал от боли при поступлении в больницу. Врачи обследовали пациента и обнаружили в его кишечнике большой инородный предмет.
Live24 01:54
Футбол
Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в сборную России.
Sports.ru 05:14
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском вчера в 03:04
Общество
Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама
Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Известия вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18