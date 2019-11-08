Общество

ИзвестияИзвестияПоколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
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с чего всё началось
Ассоциация Blue Cross Blue Shield опубликовала
 32-страничный отчет, в котором говорится о том, что в ближайшие 10 лет здоровье поколения миллениалов заметно ухудшится, а расходы на лечение резко возрастут.
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Миллениалам предсказали страшное будущее

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Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

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Эксперты сравнили здоровье миллениалов и предыдущих поколений

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Миллениалы будут умирать раньше, чем старшие поколения

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В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России

В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
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В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
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Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая

В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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Шоу-бизнес

Фото Заворотнюк с мужем появилось в ее Instagram

Пост содержит фото Заворотнюк с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым, у которого состоялась премьера в рамках московского блока шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
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РИА Новости 03:40
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Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении

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Политика

В Кремле оценили возможность штрафа для президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность назначения штрафа российскому лидеру по аналогии с тем, как это произошло в США с Дональдом Трампом.
Известия 05:18
Армия и оружие

В Донбассе убит боевик 92-й механизированной бригады ВСУ

7 ноября в Донбассе погиб боевик инженерного отделения 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Ивана Сирко 23-летний Бродников.
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Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала

Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube.
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Лавров прокомментировал слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга".
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Нижегородский таксист избил пассажира до смерти

Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
Интерфакс 04:02
Общество

Васильева заявила о нехватке молодых учителей в школах

Только 5,9% педагогов в российских школах младше 29 лет, сказала Васильева в ходе пленарного заседания съезда учителей сельских школ.
Политика Сегодня 04:57
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала свою естественную красоту

Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.
Bimru.ru вчера в 02:20
Авто

В Сети опубликованы первые фото обновленной Lada Vesta

Российский паблик RCI News опубликовал 8 ноября фотографии обновленной версии седана Lada Vesta.
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Армия и оружие

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Общество

Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2»

В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.
Интерфакс 05:30
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
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Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
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Юлия Савичева впервые рассказала, что дважды расставалась с мужем

В своем микроблоге Юлия опубликовала откровенный пост, в котором впервые признавались, что в своё время рассталась со своим супругом, причём два раза.
Bimru.ru 04:26
Общество

Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко

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Счетная палата предупредила о рисках сокращения населения России

Естественная убыль населения в России фиксируется четвертый год подряд, сказано в докладе Счетной палаты, посвященном ходу исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь текущего года.
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Политика

В Кремле прокомментировали данные Минздрава о количестве врачей в РФ

Globallookpress Данные Министерства здравоохранения РФ об уменьшении количества врачей в стране являются поводом для тщательного анализа.
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Происшествия

От гигантского фаллоса спасли мужчину петербургские хирурги

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Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в сборную России.
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Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет

Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском вчера в 03:04
Общество

Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама

Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Известия вчера в 22:09
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
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