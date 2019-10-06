Общество
КоммерсантъПокрас Лампас восстановил свой арт-объект в Екатеринбурге
На площади более 6,6 тыс. кв. м, которая была утверждена мэрией, при помощи 20 волонтеров Покрас Лампас создал супрематический крест. Позже коммунальные службы города начали ремонт асфальта на площади и залили часть арт-объекта гудроном. Художник планировал лично восстановить испорченную работу.
Читать в источнике
Оценить111
Подробнее о событии
Показать все источники
Крест уже не крест: рассматриваем, как изменилась скандальная работа Покраса Лампаса на Уралмаше
Екатеринбург Онлайнвчера в 10:15
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 10:00, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского выходит замуж
Суть событий вчера в 13:04
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича
Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
REGNUM 00:23
Футбол
«Локомотив» обыграл «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ
Футболисты московского "Локомотива" победили тульский "Арсенал" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России и вышли на первое место в турнирной таблице.
РИА Новости 09:03
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Энергетика
Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ
На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
REGNUM 04 октября в 06:45
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Общество
Град и ураганный ветер ожидаются в Ростовской области
В ближайшие 2-4 часа в регион придут дожди в сочетании с грозой и градом. Усилится и ветер до 23 метров в секунду.
Rostov gazeta 03:24
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM 09:41
Происшествия
В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи
Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:15
Происшествия
На Кубани на сахарном заводе погибли двое рабочих
По предварительной версии, вечером 5 октября на сахарном заводе в Кореновске несколько рабочих отравились неизвестным веществом, двое из них погибли.
Краснодарские известия 07:23
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Политика
Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам
Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
vtomske.ru вчера в 08:30
Авто
В РФ стартовали продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором
Российские дилеры Chery начали продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в топовой комплектации Cosmo.
Автоновости дня 03 октября в 10:16
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
Политика
Украинский посол в Нидерландах ушел от ответа после вопроса о MH17
Посол Украины в Нидерландах заявил, что Киеву нечего скрывать по делу MH17.
ИА Новороссия 06:40
Общество
В Гидрометцентре рассказали об «октябрьском потеплении» в Москве
Вильфанд подчеркнул, что во второй половине недели москвичей ждёт «октябрьское потепление»: в четверг температура будет выше нормы на 1 °С, а в пятницу днём воздух может прогреться до +14 °С, что на 2 °С превысит климатическую норму.
RT на русском 09:18
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Здоровье
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Общество
Руководство Ozon встретилось с бастующими в Петербурге курьерами
Руководство службы доставки Ozon встретилось в Санкт-Петербурге с курьерами, которые не вышли на работу.
Известия 08:39
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Газета.Ru вчера в 06:21
Шоу-бизнес
Валерий Комиссаров объяснил успех Ольги Бузовой
Продюсеру Валерию Комиссарову во многом обязаны своей славой Ксения Бородина и Ольга Бузова.
МонаВиста 09:17
Общество
Взявшую под опеку шестерых детей девушку начали травить чиновники
Девушка из Челябинской области по имени Кристина Евтушенко после смерти родителей взяла под опеку своих шестерых братьев и сестёр, так как не хотела отдавать их в детский дом.
News.ru 09:46
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16