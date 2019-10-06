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Газета.RuПокрас Лампас восстановил свою испорченную работу в Екатеринбурге
По словам пресс-секретаря фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была сделана работа, Екатерины Кизюн, художник закончил свою работу и уже улетел из Екатеринбурга. Она добавила, что Покрас работал ночью. Также Кизюн уточнила, что работы была восстановлена по новому эскизу.
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Крест уже не крест: рассматриваем, как изменилась скандальная работа Покраса Лампаса на Уралмаше
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