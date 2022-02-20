Обратившись на горячую линию, зауральцы старшего поколения и люди с ограниченными возможностями здоровья могут оставить, к примеру, заявку на доставку продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов либо на другую необходимую им социальную помощь.
В новом 7-местном кроссовере Lada Niva Grand 2022-2023 планируется "атмосферный" двигатель объемом 1,8 литра с максимальной мощностью в 130 л.с. Также рассматривается вариант конфигурации с 2-литровым двигателем и мощностью до 144 л.с. Данный двигатель может работать с 6-скоростной МКПП.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала ARD прокомментировал сообщение агентства Spiegel об обнаружении архивного документа, в котором западные страны назвали неприемлемым расширение альянса.