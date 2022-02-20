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Покрепче и побольше: европейцы подсели на российский алкоголь

В прошлом году Россия продала почти три миллиона декалитров крепкого алкоголя на 195 миллионов долларов — на 20 процентов больше, чем в 2020-м, подсчитали в "Агроэкспорте" при Минсельхозе.
РИА Новости
"Возможно, рост дополнительно вызван тем, что британские и шведские бренды подорожали сильнее российских", — уточняет Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН.
РИА Новости
Например, акции холдинга LVMH, владеющего, помимо Louis Vuitton, такими брендами, как Hennessy (коньяк) и Moët (шампанское), с 2008-го принесли инвесторам 1300 процентов прибыли за 13 лет.
РИА Новости
"Потребление крепкого алкоголя в этом году вырастет на восемь процентов. Соответственно, отечественный экспорт прибавит еще три-четыре", — прогнозирует собеседник РИА Новости.
РИА Новости

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