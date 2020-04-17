Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что Покровская больница, персонал которой жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты и неготовность принимать пациентов с COVID-19, обеспечена всем необходимым.

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Космос Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба. 1

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