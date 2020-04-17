Коронавирус
РИА НовостиПокровскую больницу в Петербурге обеспечили средствами защиты
Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что Покровская больница, персонал которой жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты и неготовность принимать пациентов с COVID-19, обеспечена всем необходимым.
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Общество
До 26 апреля продлен режим самоизоляции в Иркутской области
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев продлил режим самоизоляции на территории региона до 26 апреля.
Наш Север 20:29
Недвижимость
Путин объявил о новой программе льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Здоровье
Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
Космос
Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса
Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.
SM News вчера в 11:00
Политика
В Кремле оценили заявление Трампа о готовности помочь с аппаратами ИВЛ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США готовы помочь России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции лёгких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство.
RT на русском вчера в 06:48
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Общество
ФСБ задержала нового замглавы Хакасии при получении взятки
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали заместителя главы Хакасии Валентина Коновалова Сергея Новикова при получении взятки в размере 2 млн рублей.
Известия 14:13
Космос
Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM вчера в 05:00
Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост заболевших коронавирусом
В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 07:59
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
Общество
Воробьев пообещал возобновить стройки при первой возможности
Строительство в Московской области будет возобновлено при первой же возможности, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Instagram.
РБК 14:56
Интернет
TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту
Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости 14:58
Общество
Врач из Коммунарки спрогнозировал пик коронавируса в России
Врач-реаниматолог больницы в Коммунарке Егор Ларин заявил, что Россия пока не подобралась к пику заболеваемости коронавирусом, однако больница к нему готова.
АБН 11:58
Транспорт
В Москве потребовали увольнять таксистов за пассажиров без пропусков
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) призвала агрегаторы такси, которые работают в столице, прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков.
РБК 21:32
Шоу-бизнес
Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной
Известная певица, актриса, ведущая, бывшая солистка украинского коллектива «ВИА Гра», мать троих детей Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото.
SM News вчера в 15:24
Здоровье
В России опробован новый метод лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
Известия 11:47
Политика
Совет Федерации одобрил закон об упрощении получения гражданства РФ
Совет Федерации в пятницу, 17 апреля, одобрил закон, который упрощает получение российского гражданства.
Известия 09:58
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Общество
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета 13:17
Кино
Аронофски хотел снять Хоакина Феникса в роли Бэтмена
Режиссер Даррен Аронофски рассказал, что в нулевых должен был снять фильм про Бэтмена, однако проект не был реализован из-за его желания снять в главной роли Хоакина Феникса.
Известия 17:00
Кино
Вышел трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Культуромания вчера в 03:20
Происшествия
Около 260 человек контактировали с погибшей от коронавируса в Кузбассе
Оперативный штаб отметил, что специалисты определили контактировавших с пациентом лиц. Им выданы предписания об изоляции.
ВашГород.ру 07:44
Политика
Россия и США обсудили действия по стратегической стабильности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили совместные шаги по стратегической стабильности, в том числе контроль над вооружениями, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:24
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
Политика
Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
Космос
NASA показало снимок «дракона» на поверхности Марса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало снимок поверхности Марса, запечатлевший осадочные породы, с высоты напоминающие изображение мифического китайского дракона.
Российская газета 15 апреля в 08:31