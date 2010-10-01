Финансы
Свободная ПрессаПокупать прямо сейчас: эксперт сделал прогноз курса доллара
Глава сервисов онлайн-кредитования «Робот Займер» и «Робокредит» Роман Макаров считает, что на ближайшие месяцы позиция рубля выглядит достаточно сбалансированной, однако в дальнейшем возможно ослабление, поэтому прямо сейчас подходящий момент для покупки валюты, в частности, доллара и евро.
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Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у компании «Стерх». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Политика
Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала
Президент Владимир Путин получил правительству рассмотреть возможность частично оплачивать услуги по газификации домов средствами из маткапитала.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Происшествия
В Рыбинске из-за шквалистого ветра задерживаются поезда
Происшествия
Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга
ЧП произошло вечером 27 октября. На кадрах с места видно, что микроавтобус врезался в бок частного самолета, повредив ему фюзеляж.
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Скорая приехала в его загородный дом. Оказалось, 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, случился сердечный приступ.
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
Путешествия
Аксенов заявил о рекордном туризме в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала 2019 года полуостров посетили около 6,9 млн туристов, что стало рекордом за все постсоветские годы.
Шоу-бизнес
Звезда «Людей Икс» Джеймс Макэвой сыграл тайную свадьбу
Актёр Джеймс Макэвой тайно женился на своей возлюбленной Лизе Либерати.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Происшествия
Суд арестовал студента, планировавшего расстрелять однокурсников
Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
Футбол
Уткин считает, что «Спартаку» повезло с уходом Кононова
В матче 14-го тура Российский премьер-лиги «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 3:0, добыв первую победу после ухода с поста главного тренера Олега Кононова.
Политика
Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс
Общество
Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам
Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Происшествия
Названа причина расстрела 8 человек в воинской части в Забайкалье
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
Авто
«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки»
На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
Космос
Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019
Например, есть такие нейтронные звезды, на поверхность которых падает вещество, накапливается, а после достижения определенного критического уровня происходит мощнейший термоядерный взрыв, в котором за секунды сгорает несколько лунных масс.
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Политика
В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Тысячи иностранных раждан обращаются за политическим убежищем с целью получения регистрации в стране и права на работу после туристического визита в Израиль.
Общество
Названы параметры новой пенсионной накопительной системы
Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков назвал критерии, которые профсоюзы предъявляют к новому пенсионному плану.
Политика
Сотрудники «либеральных» СМИ рассказали о своей работе
Телеканал RT пообщался с сотрудниками "либеральных" СМИ, попросив рассказать их об особенностях своей работы, и опубликовал ответы журналистов на самые "острые вопросы".
Политика
Евросоюз разрешил отложить Brexit
Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) до 31 января 2020 года.