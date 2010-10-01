Финансы

Свободная ПрессаСвободная ПрессаПокупать прямо сейчас: эксперт сделал прогноз курса доллара

Глава сервисов онлайн-кредитования «Робот Займер» и «Робокредит» Роман Макаров считает, что на ближайшие месяцы позиция рубля выглядит достаточно сбалансированной, однако в дальнейшем возможно ослабление, поэтому прямо сейчас подходящий момент для покупки валюты, в частности, доллара и евро.
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Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Происшествия

Пассажиров рейса Москва-Владивосток наказали за разврат на борту

Газета.Ru 06:01
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у компании «Стерх». Об этом сообщается на сайте регулятора.
РБК вчера в 21:04
Общество

Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России

Газета.Ru 03:53
Политика

Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала

Президент Владимир Путин получил правительству рассмотреть возможность частично оплачивать услуги по газификации домов средствами из маткапитала.
РБК 05:39
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

RT на русском 02:02
Происшествия

В Рыбинске из-за шквалистого ветра задерживаются поезда

Рыбинские Известия 02:48
Происшествия

Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга

ЧП произошло вечером 27 октября. На кадрах с места видно, что микроавтобус врезался в бок частного самолета, повредив ему фюзеляж.
Вести.Ru 03:34
Армия и оружие

Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Известия 05:03
Общество

Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Скорая приехала в его загородный дом. Оказалось, 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, случился сердечный приступ.
StarHit.ru 04:51
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
RT на русском 05:30
Путешествия

Аксенов заявил о рекордном туризме в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала 2019 года полуостров посетили около 6,9 млн туристов, что стало рекордом за все постсоветские годы.
Коммерсантъ 05:35
Шоу-бизнес

Звезда «Людей Икс» Джеймс Макэвой сыграл тайную свадьбу

Актёр Джеймс Макэвой тайно женился на своей возлюбленной Лизе Либерати.
Life.ru 05:59
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями

В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма 00:34
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Происшествия

Суд арестовал студента, планировавшего расстрелять однокурсников

Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
ТАСС 06:15
Футбол

Уткин считает, что «Спартаку» повезло с уходом Кононова

В матче 14-го тура Российский премьер-лиги «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 3:0, добыв первую победу после ухода с поста главного тренера Олега Кононова.
RT на русском 04:46
Политика

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru вчера в 06:58
Общество

Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам

Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Ведомости вчера в 16:57
Происшествия

Названа причина расстрела 8 человек в воинской части в Забайкалье

МОЁ! Оnline Воронеж 00:47
Технологии

Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны

Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 04:46
Авто

«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки»

На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Автоновости дня 26 октября в 10:37
Гаджеты

Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro

RuNews24.ru 03:35
Космос

Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019

Например, есть такие нейтронные звезды, на поверхность которых падает вещество, накапливается, а после достижения определенного критического уровня происходит мощнейший термоядерный взрыв, в котором за секунды сгорает несколько лунных масс.
Научная Россия вчера в 09:11
Шоу-бизнес

Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»

Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Life.ru 26 октября в 21:49
Политика

В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Тысячи иностранных раждан обращаются за политическим убежищем с целью получения регистрации в стране и права на работу после туристического визита в Израиль.
Piter.tv вчера в 15:14
Общество

Названы параметры новой пенсионной накопительной системы

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков назвал критерии, которые профсоюзы предъявляют к новому пенсионному плану.
Солидарность 25 октября в 05:31
Политика

Сотрудники «либеральных» СМИ рассказали о своей работе

Телеканал RT пообщался с сотрудниками "либеральных" СМИ, попросив рассказать их об особенностях своей работы, и опубликовал ответы журналистов на самые "острые вопросы".
РИА Новости 04:56
Политика

Евросоюз разрешил отложить Brexit

Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) до 31 января 2020 года.
Lenta.ru 05:58
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