Финансы
Свободная ПрессаПокупать прямо сейчас: эксперт сделал прогноз курса доллара
Глава сервисов онлайн-кредитования «Робот Займер» и «Робокредит» Роман Макаров считает, что на ближайшие месяцы позиция рубля выглядит достаточно сбалансированной, однако в дальнейшем возможно ослабление, поэтому прямо сейчас подходящий момент для покупки валюты, в частности, доллара и евро.
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Евро и доллар переходят в наступление: курс валют на начало следующей недели
Sputnik Молдова25 октября в 12:13
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