Финансы
Свободная ПрессаПокупать прямо сейчас: эксперт сделал прогноз курса доллара
Глава сервисов онлайн-кредитования «Робот Займер» и «Робокредит» Роман Макаров считает, что на ближайшие месяцы позиция рубля выглядит достаточно сбалансированной, однако в дальнейшем возможно ослабление, поэтому прямо сейчас подходящий момент для покупки валюты, в частности, доллара и евро.
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Экономика
Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»
Минэкономразвития отказалось от углеродного налога, предложенного главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, после замечаний Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.
Космос
Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео
Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Наука
Быть первым: интервью с Артемом Огановым
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Сотрудники полиции нашли пропавшую 26 октября в Томской области семью, сообщает официальный сайт регионального УМВД.
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Политика
Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе
Армия и оружие
Трамп похвастался ликвидацией аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп официально объявил о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
Экономика
РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву.
Политика
Независимые депутаты получили посты в руководстве парламента Алтая
На пост претендовали представитель «Единой России» Петр Попошев, коммунистка Мария Демина и кандидат от фракции независимых депутатов Рустам Байдалаков.
Общество
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Авто
Тайные «приветы» в автомобилях, о которых не знают владельцы
Здорово, что дизайнеры современных автомобилей по-прежнему позволяют себе эти маленькие, но приятные для будущих владельцев «шалости».
Общество
В Сербии создание ЗСТ с Евразийским союзом назвали историческим днем
Благодаря соглашению о ЗСТ с ЕАЭС для Сербии открылся доступ к торговле с Киргизией и Арменией, гармонизировались двусторонние соглашения с Россией, Беларусью и Казахстаном Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что 25 октября — день подписания соглашения о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом — исторический день для государства.
Интернет
Новый рекламный формат Wi‑Fi запустили в московском метро
РИАМО – 28 окт. Для пользователей, уставших от большого количества рекламы при подключении к интернету в столичной подземке, оператор Wi-Fi "МаксимаТелеком" ввел новый рекламный формат, пишет газета "Коммерсант".
Общество
МВД завело дело из-за интервью детей с геем на YouTube
Ранее Толстой обратился в МВД с просьбой проверить видеоролики YouTube-каналa Real Talk, где дети берут интервью, в том числе у мужчины нетрадиционной ориентации.
Кино
Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма
«Выпускать фильм раз в три года было бы просто замечательно, поэтому я хочу дальнейшую работу строить так, чтобы (с выходом нового фильма) ориентироваться на 2022 год», - сказал Синкай.
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США в качестве союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что сомневается в надежности США как союзника для стран Ближнего Востока.
Фигурное катание
Трусова и Ханю вместе исполнили параллельный четверной тулуп в Канаде
Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю в одиночном катании и россиянка Александра Трусова исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada (Канада).
Происшествия
Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК
Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции.
Экономика
Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
Экономика
ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Происшествия