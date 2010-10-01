Финансы

Свободная ПрессаСвободная ПрессаПокупать прямо сейчас: эксперт сделал прогноз курса доллара

Глава сервисов онлайн-кредитования «Робот Займер» и «Робокредит» Роман Макаров считает, что на ближайшие месяцы позиция рубля выглядит достаточно сбалансированной, однако в дальнейшем возможно ослабление, поэтому прямо сейчас подходящий момент для покупки валюты, в частности, доллара и евро.
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Экономика

Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»

Минэкономразвития отказалось от углеродного налога, предложенного главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, после замечаний Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.
BFM.ru 04:42
Космос

Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео

Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
ТК Звезда 26 октября в 11:45
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Общество

Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский

В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
RT на русском 04:30
Общество

Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Наука

Быть первым: интервью с Артемом Огановым

Популярная механика 02:19
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

Сотрудники полиции нашли пропавшую 26 октября в Томской области семью, сообщает официальный сайт регионального УМВД.
РБК 02:33
Общество

Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов

Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.
РБК 04:36
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru вчера в 05:37
Политика

Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе

РИА Новости 26 октября в 09:27
Армия и оружие

Трамп похвастался ликвидацией аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп официально объявил о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
Новостной фронт вчера в 10:17
Экономика

РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву.
ТАСС 04:08
Политика

Независимые депутаты получили посты в руководстве парламента Алтая

На пост претендовали представитель «Единой России» Петр Попошев, коммунистка Мария Демина и кандидат от фракции независимых депутатов Рустам Байдалаков.
Коммерсантъ Новосибирск 05:07
Общество

Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан

Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Ведомости 00:33
Авто

Тайные «приветы» в автомобилях, о которых не знают владельцы

Здорово, что дизайнеры современных автомобилей по-прежнему позволяют себе эти маленькие, но приятные для будущих владельцев «шалости».
Автоновости дня 03:48
Общество

В Сербии создание ЗСТ с Евразийским союзом назвали историческим днем

Благодаря соглашению о ЗСТ с ЕАЭС для Сербии открылся доступ к торговле с Киргизией и Арменией, гармонизировались двусторонние соглашения с Россией, Беларусью и Казахстаном Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что 25 октября — день подписания соглашения о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом — исторический день для государства.
SM News 25 октября в 13:51
Интернет

Новый рекламный формат Wi‑Fi запустили в московском метро

РИАМО – 28 окт. Для пользователей, уставших от большого количества рекламы при подключении к интернету в столичной подземке, оператор Wi-Fi "МаксимаТелеком" ввел новый рекламный формат, пишет газета "Коммерсант".
РИАМО 03:53
Общество

МВД завело дело из-за интервью детей с геем на YouTube

Ранее Толстой обратился в МВД с просьбой проверить видеоролики YouTube-каналa Real Talk, где дети берут интервью, в том числе у мужчины нетрадиционной ориентации.
Взгляд.ру 04:29
Кино

Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма

«Выпускать фильм раз в три года было бы просто замечательно, поэтому я хочу дальнейшую работу строить так, чтобы (с выходом нового фильма) ориентироваться на 2022 год», - сказал Синкай.
Культуромания 03:18
Происшествия

Пилот упавшего в Пермском крае самолета погиб

РБК 04:01
Политика

Президент Ирака усомнился в надежности США в качестве союзника

Президент Ирака Бархам Салех заявил, что сомневается в надежности США как союзника для стран Ближнего Востока.
Политическая Экспертиза 03:58
Фигурное катание

Трусова и Ханю вместе исполнили параллельный четверной тулуп в Канаде

Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю в одиночном катании и россиянка Александра Трусова исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada (Канада).
РБК 00:13
Здоровье

Онкологи назвали средний возраст диагностики рака в России

РБК 03:42
Общество

Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России

Газета.Ru 03:53
Происшествия

Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК

Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции.
ТАСС 04:35
Экономика

Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 04:30
Происшествия

Рязанского священника отстранили от службы за пьянство

РБК 05:09
Происшествия

В Японии арестовали напавших на полицию военных США

Известия 03:13
Экономика

ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Происшествия

Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье

ТВ Центр 25 октября в 08:11
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