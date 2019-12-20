Недвижимость
Lenta.ruПокупатели квартир в Москве начали диктовать условия сделок
Если еще осенью 2018 года на вторичном рынке недвижимости Москвы главенствующую позицию занимали продавцы, то к концу 2019-го расстановка сил изменилась: условия сделок диктуют потенциальные покупатели, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Политика
Путин высказался о новой пенсионной реформе
Путин высказался о новой пенсионной реформе Президент успокоил российских пенсионеров.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Биатлон
Опубликованы стартовые номера российских биатлонистов на спринт в Анси
В четверг, 19 декабря, во французском Анси стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
Происшествия
В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста
Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
Обвиняемого в попытке подрыва «Сапсана» осудили на 22 года
Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима Эмома Бухоева за попытку организовать крушение поезда «Сапсан» в 2017 году, передает ТАСС.
Политика
Глава Калуги Дмитрий Разумовский ушел в отставку
Губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Разумовского за его деятельность в должности главы областного центра.
Политика
Москва и Киев договорились по газу
Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Технологии
Facebook разработает собственную операционную систему
Политика
Путин встретился с Лукашенко в Санкт-Петербурге
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Общество
Нацбанк Украины ввел в обращение монету номиналом 5 гривен
Национальный банк Украины ввел в пятницу в обращение монету номиналом 5 гривен (0,21 доллара), которая постепенно должна заменить банкноту соответствующего номинала, сообщила пресс-служба Нацбанка.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Армия и оружие
Расстрел ФСБ на Лубянке высветил проблемы карабинов «Сайга»
Стрельба возле здания ФСБ России на Лубянке, в ходе которой житель подмосковного Подольска 39-летний Евгений Манюров убил одного человека и ранил пятерых, поразила всех.
Политика
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
Космос
Рогозин назвал новое предназначение «Спектра-РГ»
Гендиректор госкорпорации отметил, что «Спектр-РГ» может с точностью измерять расстояние до любых объектов в космосе.
Происшествия
Предполагаемый стрелок с Лубянки участвовал в соревнованиях ФСБ
В октябре текущего года Евгений Манюров, который, предположительно, открыл стрельбу на Лубянке в четверг, 19 декабря, участвовал в соревнованиях памяти начальника отделения Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения ФСБ Дмитрия Разумовского.
Футбол
«Зенит» сравнил своего нападающего с Криштиану Роналду
«Зенит» сравнил внешний вид своего нападающего Себастьяна Дриусси с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Спорт
В Германии пяти подозреваемым по делу о допинге предъявили обвинения
Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения спортивному врачу и его четырем помощникам по делу о допинге, сообщило ведомство в четверг.
Экономика
Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией
Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
Происшествия
Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
Происшествия
Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ
Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону Ливию
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры о ситуации в Ливии, сообщает Daily Sabah во вторник, 17 декабря.
Политика