Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruПокупатели квартир в Москве начали диктовать условия сделок

Если еще осенью 2018 года на вторичном рынке недвижимости Москвы главенствующую позицию занимали продавцы, то к концу 2019-го расстановка сил изменилась: условия сделок диктуют потенциальные покупатели, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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Условия сделок со «вторичкой» в Москве всё чаще диктуют покупатели

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