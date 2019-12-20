Недвижимость
Lenta.ruПокупатели квартир в Москве начали диктовать условия сделок
Если еще осенью 2018 года на вторичном рынке недвижимости Москвы главенствующую позицию занимали продавцы, то к концу 2019-го расстановка сил изменилась: условия сделок диктуют потенциальные покупатели, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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При стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский
В результате стрельбы в районе Большой Лубянки в Москве, по последним данным, погиб сотрудник ФСБ и пострадали пять человек.
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Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
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Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года
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Официальный курс доллара понизился на 12 копеек, евро — на 21
Курс доллара понизился на 12,12 копейки, составив 62,4071 рубля (62,5283 рубля на 20 декабря).
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В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики
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Стали известны хедлайнеры самарского фестиваля «Рок над Волгой»
Политика
Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены
Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, подчеркнув вместе с тем и большие успехи в союзном строительстве.
Общество
В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России
В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
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Голикова назвала причины разрыва в зарплатах врачей
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.
Экономика
Главный продавец телерекламы назвал достоинства и недостатки ТВ
Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
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Политика
Мэр Калуги Дмитрий Разумовский ушёл в отставку
Разумовскому предложили занять должность заместителя губернатора области, министра развития цифровой экономики.
Политика
Ведущий НТВ назвал позорищем поведение журналистов перед Путиным
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Происшествия
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
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Загитова выступила с показательным номером перед матчем СКА — ЦСКА
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Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP
Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
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Употребление перца чили снижает риск смерти от сердечного приступа
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Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.