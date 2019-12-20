Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruПокупатели квартир в Москве начали диктовать условия сделок

Если еще осенью 2018 года на вторичном рынке недвижимости Москвы главенствующую позицию занимали продавцы, то к концу 2019-го расстановка сил изменилась: условия сделок диктуют потенциальные покупатели, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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