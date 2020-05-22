Энергетика

РамблерРамблерЕвропа отказывается от американского газа

Американский сжиженный природный газ постепенно теряет востребованность в европейских странах, сообщает Bloomberg. Европейцы уже отказались от 40 грузов с поставкой на лето 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Покупатели могут отменить 60% поставок американского СПГ на июль

Наша версия08:19

Bloomberg: газодобывающие компании США столкнулись с масштабными отказами от поставок

Коммерсантъ09:03

Европа отказывается от американского газа

Рамблер08:41

Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%

Газета.Ru12:15

Американский газ оказался не нужен Европе

Lenta.ru07:12

Покупатели из Европы и Азии отменят 60% поставок СПГ из США на июль

Вести.Ru04:02

Покупатели могут отменить до 60% месячных поставок американского СПГ в июле

ПРАЙМ03:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Здоровье

На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса

Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
12
Общество

Мировой автогигант оказался на грани исчезновения

Если государство не поможет Renault, то компания, оказавшаяся на грани исчезновения, не справится с обрушившимися на нее проблемами.
Lenta.ru 13:25
1
Общество

Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице

Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
25
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
1,7K
Экономика

Власти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса

Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
10
Общество

Губернатор Московской области заявил об отмене пропускного режима

Обновлено в 20:44 С 23 мая в Московской области будут отменены электронные пропуска.
BFM.ru 12:18
936
Футбол

Сегодня «Герта» встретится с «Унионом» в матче Бундеслиги

Обе команды являются соседями в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» располагается на одиннадцатом месте с 31 очко в активе.
ГЛАС.RU вчера в 22:28
Игры

Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня

Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
iReactor 09:47
Общество

Попова заявила о выходе России на плато по коронавирусу

Ситуация с распространением коронавируса в России вышла на плато, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Компания 09:09
43
Хоккей

СКА отдаст Карпова и Каблукова в «Металлург»

Нева Спорт 07:50
Армия и оружие

Швыткин пообещал зеркальный ответ на учения НАТО у российских границ

Зеркальный ответ России В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что учения НАТО в Латвии носят наступательно-агрессивный характер.
ФАН 06:32
13
Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский лайнер

В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
630
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
3,7K
Происшествия

В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве

В апреле в Сети появилась ложная информация о том, что из обсервационного центра в московском районе Крылатское по ночам вывозят трупы людей, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции.
Известия 13:29
6
Происшествия

Мать пятерых детей до смерти забил сожитель в Петербурге

Жуткая история произошла в квартире на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Мужчина до смерти забил мать пятерых детей.
Регион online 12:22
6
Экономика

Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций

20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
30
Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия 10:52
27
Общество

Директор ФК «Ахмат» рассказал о состоянии здоровья Кадырова

REGNUM 11:24
26
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова впервые показала детей от Резо Гигинеишвили

Известная российская актриса Надежда Михалкова впервые показала детей от кинорежиссера Резо Гигинеишвили.
Актуальные Новости вчера в 10:29
2
Здоровье

Владимир Бондарев: «В масках мы будем ходить и в июне, и в июле, и возможно, в августе»

Сегодня руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев и глава Липецка Евгения Уваркина в режиме видеоконференции провели заседание городского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Gorod48 09:09
Культура

Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на госканале

В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:02
651
Общество

Власти Москвы проверят жалобы супругов на штраф после выхода на балкон

РИА Новости 02:10
Общество

Стало известно предварительное расписание ЕГЭ в 2020 году

Единый государственный экзамен в текущем году начнется в России 29 июня, в этот день планируют провести экзамены по литературе, географии и информатике, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 11:07
164
Армия и оружие

В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
11
Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль 07:15
468
Космос

Астронавтка НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon

Бывший астронавт НАСА Кэтрин Найберг сравнила посадку на космических кораблях «Союзе» и Crew Dragon.
Lenta.ru 12:49
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не хочет дальше жить из-за смерти сына

Privet-Rostov.ru 11:18
6
Происшествия

Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе

Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
Политика

В Эстонии призвали отказаться от рабского труда украинцев

Спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас призвал отказаться от использования «рабского труда» украинцев при сельскохозяйственных работах.
Lenta.ru 12:30
Происшествия

В Астраханской области от коронавируса скончались ещё 2 человека

По информации ведомства 21-го и 22-го мая от COVID-19 умерло 71-летний и 94-летний пациенты.
ГТРК Лотос 13:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное