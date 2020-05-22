Энергетика
РамблерЕвропа отказывается от американского газа
Американский сжиженный природный газ постепенно теряет востребованность в европейских странах, сообщает Bloomberg. Европейцы уже отказались от 40 грузов с поставкой на лето 2020 года.
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Здоровье
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
Общество
Мировой автогигант оказался на грани исчезновения
Если государство не поможет Renault, то компания, оказавшаяся на грани исчезновения, не справится с обрушившимися на нее проблемами.
Lenta.ru 13:25
Общество
Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице
Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Экономика
Власти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса
Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
Общество
Губернатор Московской области заявил об отмене пропускного режима
Обновлено в 20:44 С 23 мая в Московской области будут отменены электронные пропуска.
BFM.ru 12:18
Футбол
Сегодня «Герта» встретится с «Унионом» в матче Бундеслиги
Обе команды являются соседями в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» располагается на одиннадцатом месте с 31 очко в активе.
ГЛАС.RU вчера в 22:28
Игры
Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня
Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
iReactor 09:47
Общество
Попова заявила о выходе России на плато по коронавирусу
Ситуация с распространением коронавируса в России вышла на плато, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Компания 09:09
Хоккей
СКА отдаст Карпова и Каблукова в «Металлург»
Нева Спорт 07:50
Армия и оружие
Швыткин пообещал зеркальный ответ на учения НАТО у российских границ
Зеркальный ответ России В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что учения НАТО в Латвии носят наступательно-агрессивный характер.
ФАН 06:32
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский лайнер
В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Происшествия
В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве
В апреле в Сети появилась ложная информация о том, что из обсервационного центра в московском районе Крылатское по ночам вывозят трупы людей, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции.
Известия 13:29
Происшествия
Мать пятерых детей до смерти забил сожитель в Петербурге
Жуткая история произошла в квартире на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Мужчина до смерти забил мать пятерых детей.
Регион online 12:22
Экономика
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия 10:52
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова впервые показала детей от Резо Гигинеишвили
Известная российская актриса Надежда Михалкова впервые показала детей от кинорежиссера Резо Гигинеишвили.
Актуальные Новости вчера в 10:29
Здоровье
Владимир Бондарев: «В масках мы будем ходить и в июне, и в июле, и возможно, в августе»
Сегодня руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев и глава Липецка Евгения Уваркина в режиме видеоконференции провели заседание городского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Gorod48 09:09
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на госканале
В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:02
Общество
Стало известно предварительное расписание ЕГЭ в 2020 году
Единый государственный экзамен в текущем году начнется в России 29 июня, в этот день планируют провести экзамены по литературе, географии и информатике, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 11:07
Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 07:15
Космос
Астронавтка НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon
Бывший астронавт НАСА Кэтрин Найберг сравнила посадку на космических кораблях «Союзе» и Crew Dragon.
Lenta.ru 12:49
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не хочет дальше жить из-за смерти сына
Privet-Rostov.ru 11:18
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
Политика
В Эстонии призвали отказаться от рабского труда украинцев
Спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас призвал отказаться от использования «рабского труда» украинцев при сельскохозяйственных работах.
Lenta.ru 12:30
Происшествия
В Астраханской области от коронавируса скончались ещё 2 человека
По информации ведомства 21-го и 22-го мая от COVID-19 умерло 71-летний и 94-летний пациенты.
ГТРК Лотос 13:23