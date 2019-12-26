Экономика
ВедомостиПокупатели не хотят брать самолеты SSJ100 без гарантий «Ростеха»
Гарантия в данном случае даст возможность покупателям SSJ100 продать его через 12 лет (срок лизинга «Аэрофлоту») обратно за 40% от цены покупки, поясняют представители «Ростеха» и Минпромторга.
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с чего всё началось
Старт поставок затянулся потому, что госкорпорация «Ростех» долго согласовывала гарантию остаточной стоимости самолетов, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК и к группе «Аэрофлот», и три человека, близких к лизинговым компаниям госбанков.Ведомостивчера в 16:42
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Происшествия
Российский курсант задержал в метро женщину с ножом
Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Транспорт
Из Москвы в Крым отправился первый поезд
С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Происшествия
СК заинтересовался делом о нападении школьника на учительницу на Урале
Политика
Письмо Кеннеди о Санта-Клаусе и советской бомбе показали на выставке
Кино
«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»
Армия и оружие
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В США сравнили советский автомат Калашникова (АК-47) и американскую автоматическую винтовку М-16, которые использовались в войне во Вьетнаме.
Экономика
Группа «Дело» интересуется покупкой Fesco
Группа "Дело" интересуется покупкой транспортной группы Fesco ("Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), рассказал владелец группы "Дело" Сергей Шишкарев в интервью газете "Коммерсант".
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Армия и оружие
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
"К исходу дня подразделение будет размещено, и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей", - рассказал журналистам офицер военной полиции Арман Мамбетов после того, как над пунктом подняли флаг России.
Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка
Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, сообщает региональное СУСК РФ.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
Кино
Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам
Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Политика
Новак анонсировал дату заключения транзитного договора с Украиной
Киев настаивал на 10-летнем контракте и как можно большем объеме прокачки газа, а Москва предлагала договор сроком от года до трех и транзит 25 – 35 млрд куб. м. В итоге 20 декабря стороны подписали протокол о транзите, который предусматривает пятилетнее соглашение и прокачку 65 млрд куб. м газа через территорию Украины в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 год.
Общество
Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием
Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
Армия и оружие
В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»
Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск "Гибка-С".
Фигурное катание
Навка: Загитова двое суток не спит и не ест
Политика
В МИД Узбекистана заявили, что стране выгодно вступление в ЕАЭС
Узбекистану было бы выгодно вступление в ЕАЭС, этот вопрос сейчас активно обсуждается, сообщил РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о раненом в Донбассе
Украинские силовики обвинили ополченцев Донбасса в обстреле своих позиций, в результате чего ранения получил один военный.
Футбол
Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой
Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
Общество
Бывший муж норвежской принцессы покончил жизнь самоубийством
Политика
Глава СПЧ выступил против выходного дня 31 декабря
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против того, чтобы 31 декабря был выходным днем, передает «РИА Новости».