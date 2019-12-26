Старт поставок затянулся потому, что госкорпорация «Ростех» долго согласовывала гарантию остаточной стоимости самолетов, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК и к группе «Аэрофлот», и три человека, близких к лизинговым компаниям госбанков.

с чего всё началось

Гарантия в данном случае даст возможность покупателям SSJ100 продать его через 12 лет (срок лизинга «Аэрофлоту») обратно за 40% от цены покупки, поясняют представители «Ростеха» и Минпромторга.

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