Экономика
ВедомостиПокупатели не хотят брать самолеты SSJ100 без гарантий «Ростеха»
Гарантия в данном случае даст возможность покупателям SSJ100 продать его через 12 лет (срок лизинга «Аэрофлоту») обратно за 40% от цены покупки, поясняют представители «Ростеха» и Минпромторга.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Старт поставок затянулся потому, что госкорпорация «Ростех» долго согласовывала гарантию остаточной стоимости самолетов, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК и к группе «Аэрофлот», и три человека, близких к лизинговым компаниям госбанков.Ведомостивчера в 16:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Происшествия
Под Воронежем взорвали машину главы района
Общество
Мнучин объяснил «исчезновение» $1,5 трлн наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил "исчезновение" полутора триллионов долларов наличными.
Общество
Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета
На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля, курс доллара - на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля, следует из данных Банка России.
Политика
В Кремле оценили возможность завершения проекта «Северный поток — 2»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Шоу-бизнес
Пелагея может развестись с хоккеистом Телегиным
Российская певица Пелагея, по данным СМИ, рассталась со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным.
Здоровье
Американка попала в больницу после использования крема для лица
Причиной отравления стал осветляющий крем, который пострадавшая купила в Мексике.
Происшествия
В Москве напали на подполковника Росгвардии
Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Происшествия
В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обысками и задержали основателя ФБК Алексея Навального.
Экономика
Пенсионный фонд закупил российский софт на 70 млн рублей
Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Общество
Новосибирцы смогут увидеть солнечное затмение 26 декабря
Новосибирцы могут снова стать очевидцами солнечного затмения — уже в этот четверг, 26 декабря.
Наука
Загадочный гоминид не был прямоходящим и не лазал по деревьям
Самые важные вопросы: был ли древний гоминид прямоходящим и умел ли он лазать по стволам деревьев.
Происшествия
«Новая газета» и E1: екатеринбургские спортсмены, разгонявшие протестующих против храма, участвовали в переделе похоронного бизнеса
Екатеринбургские спортсмены, которые разгоняли протестующих против строительства храма в сквере, также участвовали в переделе похоронного бизнеса в Сысерти.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по отмене НДФЛ для малоимущих
Ранее 26 декабря СМИ сообщили, что власти обсуждают отмену НДФЛ для малоимущих, у которых доходы около 10 тыс. рублей.
Энергетика
Россия заработала на сделке ОПЕК+ 6,2 трлн рублей
За три года сделка ОПЕК+, в рамках которой 24 ведущих производителя нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, сокращают добычу, принесла российскому бюджету дополнительно 6,2 трлн руб. доходов, подсчитало Минэнерго.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Редакция журнала Forbes Russia представила рейтинг пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.
Гаджеты
Компания MediaTek выпустит мобильную платформу с поддержкой 5G
Во время мероприятия MediaTek’s Communication Conference разработчики представили новую модель мобильной платформы – MediaTek Dimensity 800.
Политика
Песков прокомментировал идею «нормандского формата» с Грузией
«Нормандский формат» уникален, с Тбилиси структура проблем иная, заявил 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в аналогичном «нормандскому формату» режиме.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
ЖКХ
В Курской области установлены тарифы на вывоз мусора на 2020 год
Приказами комитета по тарифам и ценам Курской области установлены новые тарифы на услугу по обращению с ТКО для региональных операторов - ООО "Экопол" и АО "Спецавтобаза по уборке города Курска".
Армия и оружие
Масштабные поставки Су-57 в войска начнутся в 2020 году
Первые масштабные поставки истребителя пятого поколения Су-57 в Военно-космические силы начнутся уже в следующем году.
Фигурное катание
Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате РФ
РИА "Новости" / Александр Вильф Российский фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Кино
«Вторжение» Бондарчука впервые показали в Москве
В Москве прошла премьера фантастического фильма Федора Бондарчука «Вторжение» С Александром Петровым и Ириной Старшенбаум в главных ролях.
Фигурное катание
Навка: Загитова двое суток не спит и не ест
Гаджеты
Появились спецификации первого дискретного графического ядра Intel Xe
Для сравнения, в процессорах архитектуры Skylake максимальное число исполнительных блоков GPU — 72.