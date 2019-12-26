В 2018 г. «Аэрофлот» подписал контракт с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) о поставке 100 SSJ100. Сейчас это единственный заказ на российский самолет. Но приобретать флот должен не сам «Аэрофлот», а лизинговые компании госбанков с последующей передачей судов авиакомпании в лизинг.

с чего всё началось

«Гражданские самолеты Сухого» построили десять из 100 самолетов, которые по контракту 2018 года должны быть переданы «Аэрофлоту». Однако до сих пор авиакомпания не получила ни одного из них, сообщает газета «Ведомости».

«Ведомости» узнали о сложностях с передачей SSJ100 «Аэрофлоту»

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