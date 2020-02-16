Экономика

REGNUMREGNUMПокупка Сбербанка даёт шанс для борьбы против дорогой ипотеки

Правительство вступило в борьбу за доступность жилья. До 16 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин совместно с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной должны представить новому главе правительства РФ предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам.
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Названы причины, по которым банки могут отказать в снижении ставки по ипотеке

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BFM.ru15 февраля в 18:32

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Амур.инфо15 февраля в 17:25

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Российская газета17 февраля в 12:06
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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