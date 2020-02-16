Экономика
REGNUMПокупка Сбербанка даёт шанс для борьбы против дорогой ипотеки
Правительство вступило в борьбу за доступность жилья. До 16 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин совместно с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной должны представить новому главе правительства РФ предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам.
Читать в источнике
Оценить598
Подробнее о событии
Показать все источники
Предложения по снижению выплат россиян по ипотеке должны быть готовы к 16 марта
BFM.ru15 февраля в 18:32
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына
Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.
Происшествия
На лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса
На круизном лайнере Diamond Princess по прошествии 14 дней сняли карантин, который был введен из-за вспышки коронавируса нового типа.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд
Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi
В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Происшествия
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Политика
Небензя заявил о саботаже минских соглашений Украиной
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что из 13 пунктов минских соглашений пока выполняются только два.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Армия и оружие
Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Армия и оружие
ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных
Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
В понедельник, 17 февраля, в столице госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Шоу-бизнес
Якубович озвучил размер своей пенсии
Актер и телеведущий Леонид Якубович рассказал журналистам о размере своей пенсии.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
Политика
Структура «Роснефти» попала под санкции США против Венесуэлы
Вашингтон ввёл санкции против швейцарской брокерской компании Rosneft Trading SA, являющейся структурой российской нефтяной компании «Роснефть», в рамках ограничительных мер в отношении Венесуэлы.
Политика
Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Политика
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Ранее в ООН сообщили, что главе российской делегации на сессии комиссии по разоружению, начальнику отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову не была выдана вовремя виза США, пишет ТАСС.