Недвижимость
БН.руПокупка новой квартиры в кредит останется выгодной до конца года
Скорее всего, Центробанк сохранит низкие ставки по кредитам до конца года, но любой «внешний шок» (скажем, девальвация) могут изменить ситуацию.
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с чего всё началось
Что касается продажи недвижимости, то владельцам квартир в новостройках есть смысл поспешить.Российская газета24 июля в 07:13
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Риелторы рассказали, стоит ли сейчас покупать или продавать квартиру
Российская газета24 июля в 07:13
Эксперты оценили риски появления долгостроев в Подмосковье в условиях карантина
Подмосковье Сегодня24 июля в 11:04
Эксперты объяснили, стоит ли россиянам приобретать недвижимость во время пандемии
Народные новостивчера в 06:50
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
REGNUM 25 июля в 13:54
Политика
FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США
За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.
Газета.Ru 07:09
Происшествия
Публицист Понасенков опроверг обвинение в травле историка Соколова
Российская газета 07:41
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК 25 июля в 13:55
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Автоспорт
На «Сочи Автодроме» возобновились заезды и трек-дни
«Росгонки» объявили о возобновлении заездов и трек-дней на «Сочи Автодроме» с 28 июля.
Южный автомобиль 08:34
Происшествия
О готовившем теракт в Москве мужчине правоохранителям сообщил его брат
Брат готовившего массовое убийство в Москве террориста заявил, что уведомил правоохранителей о пропаже брата.
Газета.Ru 06:52
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена
RT на русском 08:16
Общество
Пентагон планирует раскрыть часть собранных данных об НЛО
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The New York Times, после стандартизации сбора и от отчетности о наблюдениях за НЛО, Пентагон планирует раскрыть эту информацию.
ToDay News Ufa 25 июля в 10:16
Политика
ОСК передаст ВМФ в этом году 14 боевых кораблей
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году Военно-морскому флоту России 14 боевых кораблей.
Известия 07:28
Экономика
ФНС обнародовала список 10 крупнейших налогоплательщиков Омской области
Как сообщили в Федеральной налоговой службе, за 6 месяцев 2020 года десять крупнейших налогоплательщиков Омской области направили в федеральный бюджет Российской Федерации 23,3 млрд рублей, или 70,2% от общей доли поступлений от Омской области.
Вечерний Омск. Неделя 00:45
Общество
СК проверяет данные Собчак о насилии над детьми в монастыре
Московский Комсомолец 07:10
Культура
Звезда фильмов Disney начала карьеру в порноиндустрии
В прошлом году Мейтленд сообщила общественности об окончании обычной актерской карьеры. Но Уорд не покинула кинематограф насовсем.
Родной город 04:41
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости 05:08
Политика
Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
РИА Новости вчера в 15:45
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Общество
В Московской области учителя получают самые высокие в России зарплаты
В Подмосковье учителя в среднем получают самые высокие зарплаты в России. Это показало июльское исследование сервиса «Работа.ру».
Радио 1 03:02
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Рис Макки не смог совершить ни одного точного удара по Чимаеву за 3 минуты боя.
CT news 03:54
Политика
ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко
Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:08
Общество
В Свердловской области продлили «режим повышенной готовности»
Екатеринбург, 27 июля 2020, 15:37 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил по 3 августа 2020 года действие мер, связанных с противодействием COVID-19.
REGNUM 08:37
Общество
Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
24 июля сообщалось, что курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 4 мая.
Известия 08:37
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Российский тренер Андрей Талалаев покинул пост наставника «Крыльев Советов». Соответствующая информация появилась на сайте самарцев.
Vprognoze.ru 25 июля в 23:44
Общество
Мишустин освободил Голомолзина от должности замглавы ФАС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Анатолия Голомолзина от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по его просьбе, следует из распоряжения правительства.
ТАСС 07:28