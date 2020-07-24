Что касается продажи недвижимости, то владельцам квартир в новостройках есть смысл поспешить.

с чего всё началось

Скорее всего, Центробанк сохранит низкие ставки по кредитам до конца года, но любой «внешний шок» (скажем, девальвация) могут изменить ситуацию.

Покупка новой квартиры в кредит останется выгодной до конца года

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