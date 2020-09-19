В конце весны и начале лета 2020 года, несмотря на финансовые проблемы и режим самоизоляции, вызванных пандемией в России резко возрос спрос на валюту. По данным Банка России за несколько месяцев общий объем покупок на сумму от 5000 $ составил в мае 310 600 000 $ и в июне 607 200 000 $.

С чего всё началось Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд. Известия вчера в 17:01