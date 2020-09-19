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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Покупки валюты на сумму от $5 тыс. в России резко выросли

В конце весны и начале лета 2020 года, несмотря на финансовые проблемы и режим самоизоляции, вызванных пандемией в России резко возрос спрос на валюту. По данным Банка России за несколько месяцев общий объем покупок на сумму от 5000 $ составил в мае 310 600 000 $ и в июне 607 200 000 $.В источнике
С чего всё началось
Известия

Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известиявчера в 17:01
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URA.Ru

Россияне бросились скупать иностранную валюту

URA.Ruвчера в 23:59
Телеканал 360°

Россияне резко начали закупаться иностранной валютой

Телеканал 360°вчера в 21:30
Известия

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Известиявчера в 17:55
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Lenta.ruвчера в 20:43
ТАСС

«Известия»: россияне резко увеличили покупку валюты

ТАССвчера в 20:13
News.ru

Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос

News.ruвчера в 18:32
Аргументы и Факты

Россияне резко увеличили покупку валюты — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:11

Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

Российский президент Владимир Путин наградил почётного гендиректора, почётного генерального конструктора «НПО машиностроения» Герберта Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за разработку гиперзвукового блока «Авангард».
RT на русском07:35
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«Кайрат» рассматривает кандидатуру Бердыева на пост главного тренера

Накануне команда вылетела из Лиги Европы, уступив в гостевом матче 2-го квалификационного раунда израильскому «Маккаби» со счетом 1:2. По информации Sport24, туркменский специалист Курбан Бердыев интересен «Кайрату».
Turkmenportalвчера в 06:23

В Минске оценили возможную встречу Тихановской с главами МИД стран ЕС

Участие экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в заседании глав МИД Евросоюза в Брюсселе Минск расценивает как «наглое вмешательство» в дела республики, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
РБК09:08
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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку, он является рекордсмен по сроку среди всех российских глав регионов – он возглавлял регион с 1993 года, 6 сроков подряд.
Радио Маяк17 сентября в 12:11
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Боярская призвала помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву

Актриса Елизавета Боярская рассказала поклонникам, что ее коллега, звезда сериала "Убойная сила" Евгений Леонов-Гладышев нуждается в дорогостоящей реабилитации и попросила их помочь актеру в силу своих возможностей.
iReactorвчера в 08:40
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Сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками» продлили на второй сезон

Все числа по просмотрам руководство стриминга не озвучивает, но отмечает, что после премьеры первых трех эпизодов шоу, два из которых были срежиссированы Ридли Скоттом, на второй неделе показа аудитория сериала выросла почти в два раза.
Российская газетавчера в 03:45
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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