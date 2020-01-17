Заказчиком покушения на экс-футболиста туринского «Ювентуса» Дарко Ковачевича может оказаться бывший защитник мадридского «Реала» Рауль Браво, информирует газета Marca со ссылкой на сербское издание Telegraf.

Покушение на Ковачевича мог организовать бывший игрок «Реала»

Политика Польша заявила о конфискованных СССР произведениях искусства «Специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польской культуры — многие из них все еще находятся в России», — говорится в сообщении.

Футбол Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.

Спорт Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова дала советы будущим матерям Модель Оксана Самойлова, которая ждет четвертого ребенка от певца Джигана, опубликовала новый снимок на своей официальной странице в социальной сети Instagram, в комментарии к которому, как и обещала, дала несколько советов будущим матерям.

Происшествия При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.

Политика В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.

Футбол Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.

Общество Гидрометцентр: похолодание придет в Центральную Россию Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Шоу-бизнес Даша Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу — в сети появились первые фотографии с торжества.