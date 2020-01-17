Происшествия
Евро-футбол.руПокушение на Ковачевича мог организовать бывший игрок «Реала»
Заказчиком покушения на экс-футболиста туринского «Ювентуса» Дарко Ковачевича может оказаться бывший защитник мадридского «Реала» Рауль Браво, информирует газета Marca со ссылкой на сербское издание Telegraf.
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Источник: заказчиком покушения на Ковачевича называется бывший игрок «Реала»
Спорт-Экспрессвчера в 15:16
Источник: организатором нападения на экс-футболиста Ковачевича мог быть бывший одноклубник
RT на русскомвчера в 16:14
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