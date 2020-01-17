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Евро-футбол.руЕвро-футбол.руПокушение на Ковачевича мог организовать бывший игрок «Реала»

Заказчиком покушения на экс-футболиста туринского «Ювентуса» Дарко Ковачевича может оказаться бывший защитник мадридского «Реала» Рауль Браво, информирует газета Marca со ссылкой на сербское издание Telegraf.
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