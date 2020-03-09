Общество

Газета.RuГазета.RuПокушение совершено на премьер-министра Судана

На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока совершили нападение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу. Кортеж Хамдока попытались атаковать, а политика - убить, когда он направлялся в понедельник на работу.
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«Автоколонна Хамдока подверглась нападению, его пытались убить, когда премьер ехал на работу», — сообщил в понедельник, 9 марта, телеканал Al Arabiya
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