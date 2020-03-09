с чего всё началось

На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока совершили нападение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу. Кортеж Хамдока попытались атаковать, а политика - убить, когда он направлялся в понедельник на работу.

Общество В России выявили новые случаи заражения коронавирусом В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Общество В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.

Шоу-бизнес Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью» Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.

Политика Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.

Экономика Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6% Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

Спорт Легков прокомментировал возврат медали Олимпиады-2014 Российский лыжник Александр Легков прокомментировал возврат ему медали Олимпийских игр - 2014, передает Sport24.

Энергетика Падение рубля приведет к подорожанию товаров в РФ В Госдуме ожидают роста стоимости цен на товары в связи с падением курса рубля, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.