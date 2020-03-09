Происшествия
Газета.RuПокушение совершено на премьер-министра Судана
На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока совершили нападение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу. Кортеж Хамдока попытались атаковать, а политика - убить, когда он направлялся в понедельник на работу.
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Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Политика
В Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17
Судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начался в понедельник в Нидерландах.
Авто
Volvo готовит два новых кроссовера
В течение ближайших трех лет Volvo планирует расширить свою линейку SUV двумя кроссоверами – купеобразным C40 и полноразмерным XC100, который станет новым флагманом бренда.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса
Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали почти на треть
Напомним, 4 декабря 2018 года сообщалось что цены на нефть за день упали более чем на 5%. 18 декабря цена на нефть марки Brent опустилась до минимума с октября 2017 года.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Общество
Италия стала лидером по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Экономика
Европейские биржи упали после обвала цен на нефть
Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК.
Общество
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину
Футбол
В Сети появилось фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо не теряет расположения духа, находясь в тюрьме в Парагвае.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Экономика
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Происшествия
В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке
Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.
Авто
Новые модели Volkswagen поколения Т6.1 поступили в продажу в России
Новый Т6.1 стал первой моделью марки, для которой в качестве дополнительной опции доступна полностью цифровая приборная панель Digital Cockpit.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Финансы
Экономисты не видят ничего страшного в падении рубля
Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что ко вторнику ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, рубль вырастет по отношению к доллару.
Армия и оружие
Израильские самолеты больше не могут атаковать сирийскую армию
Военный источник сообщил агентству «САНА» о том, что ночью 5 марта система ПВО засекла полет израильских военных самолетов в сторону ливанского города Сайда.
Игры
Команда RPCS3 добилась работоспособности Dante’s Inferno на эмуляторе PlayStation 3
Приключенческий экшен Dante’s Inferno от студии Visceral Games теперь стал полноценно работоспособным на эмуляторе PlayStation 3 RPCS3.
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon
Компания SpaceX запустила к Международной космической станции (МКС) ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon.
Энергетика
Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%
В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
Единоборства
Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях
Общество
Россиянам пообещали «нормальное лето»
Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.