На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока совершили нападение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу. Кортеж Хамдока попытались атаковать, а политика - убить, когда он направлялся в понедельник на работу.

Авто Volvo готовит два новых кроссовера В течение ближайших трех лет Volvo планирует расширить свою линейку SUV двумя кроссоверами – купеобразным C40 и полноразмерным XC100, который станет новым флагманом бренда.

Общество Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.

Энергетика Мировые цены на нефть упали почти на треть Напомним, 4 декабря 2018 года сообщалось что цены на нефть за день упали более чем на 5%. 18 декабря цена на нефть марки Brent опустилась до минимума с октября 2017 года.

Общество Трех членов саудовской королевской семьи арестовали В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.

Экономика Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Происшествия В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.

Политика Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.

Финансы Экономисты не видят ничего страшного в падении рубля Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что ко вторнику ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, рубль вырастет по отношению к доллару.

Армия и оружие Израильские самолеты больше не могут атаковать сирийскую армию Военный источник сообщил агентству «САНА» о том, что ночью 5 марта система ПВО засекла полет израильских военных самолетов в сторону ливанского города Сайда.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.