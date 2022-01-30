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Пол Кругман: у криптовалют есть «неприятные параллели» с американским ипотечным кризисом

Экономист пишет, что «видит неприятные параллели» между рынком криптовалют и ипотечным кризисом в США, который стал причиной мирового финансового кризиса 2007–2008 годов.
Коммерсантъ
Тот в свое время начался из-за перенасыщенности банковского сектора высокорисковыми ипотечными кредитами, которые заемщики были не в состоянии вернуть.
Коммерсантъ
Экономист привел исследование NORC , которое показало, что у 55% владельцев цифровых активов нет диплома колледжа.
Inc. Russia
Однако на сегодняшний день криптовалюты не представляют собой системных рисков, считает Кругман: «Цифры недостаточно велики, чтобы сделать это».
Inc. Russia

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