Общество
РИА НовостиПол Уилан получил 16 лет за шпионаж
Мосгорсуд в понедельник вынес приговор по самому громкому за последнее время процессу, уж для посольства США в России точно: бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже.
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с чего всё началось
Московский городской суд в понедельник признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам тюремного заключения. Согласно приговору, озвученному судьей Андреем Суворовым, американец будет отбывать наказание в колонии строгого режима.Интерфакс04:21
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