Происшествия
РидусПолет над трассой болида австралийского гонщика попал на видео
Во время одного из-заездов в рамках Гран-при Италии «Формулы-3» произошло нечто невероятное. Австралийский гонщик Алекс Перони не вписался в поворот и его болид буквально взлетел над трассой, несколько раз перевернулся в воздухе вокруг своей оси и оказался за ограждением.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:11, Вашингтон
Единоборства
ММА. Кадыров прилетел в Абу-Даби на бой Нурмагомедова и Порье
Bookmaker-ratings.ru 13:15
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Автоспорт
Игорь Ермилин: «Дождь в гонке может помочь Квяту»
Автоспортивный эксперт Игорь Ермилин, подводя итоги квалификации Гран-при Италии, выразил недоумение ситуацией в третьем сегменте, когда большинство пилотов не успело уйти на быстрый круг, поделился ожиданиями от предстоящей гонки, а также поразмышлял о перспективах Сергея Сироткина провести остаток сезона в качестве боевого гонщика «Рено».
Матч ТВ 14:31
Политика
В Петербурге предупредили о наплыве фейковых сообщений о выборах
Эксперты ассоциации «Гражданский контроль» зафиксировали распространение фейковой информации в Санкт-Петербурге в преддверии выборов.
Lenta.ru 14:51
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17
В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 15:53
Космос
Робот «Фёдор» с МКС вернулся на Землю
Корпорация «Роскосмос» сообщила об успешном возвращении на Землю космического корабля «Союз МС-14».
Военное обозрение 00:33
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия 14:34
Игры
Создатель Super Meat Boy Forever рассказал о предложении Epic Games Store
Создатель предстоящего платформера Super Meat Boy Forever Томми Рефенес заявил, что он «даже не раздумывал» над предложением сделать его игру Super Meat Boy Forever эксклюзивом Epic Games Store (EGS).
REGNUM 11:04
Здоровье
Крымские врачи-дерматологи применяют новые методики в лечении псориаза
Псориаз сопровождается многими заболеваниями-спутниками, в том числе сочетается с такими тяжёлыми недугами, как болезнь Крона, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.
Крымская газета 05 сентября в 07:01
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Футбол
Суарес может восстановиться к матчу с «Валенсией»
Спорт-Экспресс 14:44
Армия и оружие
В Севастополь прибыл новейший тральщик «Иван Антонов»
Новейший морской тральщик "Иван Антонов" после перехода через Атлантику прибыл к месту базирования в Севастополь, передает корреспондент РИА Новости Крым.
РИА Новости Крым 03:37
Космос
Австралийцы получили деньги на глобальную сеть своих наноспутников
Красная весна вчера в 15:07
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Наука
Непослушные дети оказались подвержены бессоннице во взрослом возрасте
Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей, когда достигают более зрелого возраста.
Московский Комсомолец вчера в 11:00
Политика
Путин лично проконтролирует решение проблем на космодроме «Восточный»
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что на космодроме «Восточный» есть еще много требующих решения вопросов.
Слово и Дело вчера в 02:20
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Политика
Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился, самолеты с ними скоро приземлятся в Москве и Киеве, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК 06:25
Политика
Российские дети вернулись из Сирии в Москву
Вести.Ru 14:35
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Футбол
Роналду проводит 159-й матч за сборную. До рекорда Буффона — 17 игр
В Европе Роналду идет пятым, уступая испанцам Серхио Рамосу (166) и Икеру Касильясу (167), латвийцу Виталию Астафьеву (167) и рекордсмену континента итальянцу Джанлуиджи Буффону (176).
Спорт-Экспресс 14:49
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Культура
Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.
News.ru вчера в 08:50
Гаджеты
Похож на Nokia N8. Realme представила дешёвый и быстрый внешний аккумулятор Fast Charge Power Bank
Как можно понять из названия, Realme решила представить не просто внешний аккумулятор, а модель с поддержкой быстрой зарядки.
iXBT.com 11:27
Политика
В Госдуме предложили обменяться с Украиной задержанными кораблями
Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что Россия и Украина могли бы обменяться задержанными кораблями.
Московский Комсомолец 13:16