Во время одного из-заездов в рамках Гран-при Италии «Формулы-3» произошло нечто невероятное. Австралийский гонщик Алекс Перони не вписался в поворот и его болид буквально взлетел над трассой, несколько раз перевернулся в воздухе вокруг своей оси и оказался за ограждением.

Полет над трассой болида австралийского гонщика попал на видео

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