с чего всё началось

Полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами сняли на видео. Ролик появился на YouTube-канале телеканала «Звезда».

Полет российских самолетов Ту-142 в районе Аляски сняли на видео

Общество Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Происшествия Глава СКР просит возбудить уголовное дело на судью из Новосибирска Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении судьи областного суда и председателя совета судей Новосибирской области Инны Петруниной.

Общество Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.

Политика США хотят перекупить у ФРГ разработчиков вакцины против коронавируса США и Германия ведут спор из-за биотехнологической фирмы CureVac, расположенной в немецком городе Тюбинген и работающей над созданием вакцины против нового коронавируса.