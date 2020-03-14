Армия и оружие

ФАНФАНПолет российских самолетов Ту-142 в районе Аляски сняли на видео

Полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами сняли на видео. Ролик появился на YouTube-канале телеканала «Звезда».
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с чего всё началось
Телеканал «Звезда» опубликовал на своем YouTube-канале
 видео, на котором запечатлен полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами.
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