Армия и оружие
ФАНПолет российских самолетов Ту-142 в районе Аляски сняли на видео
Полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами сняли на видео. Ролик появился на YouTube-канале телеканала «Звезда».
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с чего всё началось
Телеканал «Звезда» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлен полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами.Lenta.ruвчера в 19:22
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Появилось видео полета двух Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами
Российская газетавчера в 21:57
Противолодочные Ту-142 облетели нейтральные воды Тихого и Северного Ледовитого океанов
Взгляд.рувчера в 10:49
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