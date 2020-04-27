с чего всё началось

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео. Соответствующий ролик на YouTube выложил пользователь Fighterbomber.

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