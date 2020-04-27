Армия и оружие
Lenta.ruПолет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео. Соответствующий ролик на YouTube выложил пользователь Fighterbomber.
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с чего всё началось
«Партнеры по каким-то причинам проспали совсем уж тихоходный противолодочник Ил-38 и смогли выполнить перехват наших всего в 30 км от авианосца», написал опубликовавший видео FighterBomber.Взгляд.ру02:58
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