Армия и оружие
ИзвестияПолеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео
Министерство обороны России опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57. Кадры появились на канале ведомства в YouTube 24 марта. В Минобороны заявили, что пилоты ВКС полностью освоили новейшие самолеты, в том числе управление на предельных режимах высот, перегрузок и скоростей.
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Здоровье
В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому
Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москве, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
Армия и оружие
National Interest назвал российский танк Т-95 «кошмаром» для НАТО
Российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась накануне распада СССР, был "мечтой танкиста", которая стала бы "кошмаром" для НАТО в случае принятия на вооружение.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре под Пензой
К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Здоровье
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась более чем на три процента
Нефть Brent поднимается в цене более чем на три процента. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на раннее утро среды, 25 марта.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Политика
Генсек ООН призвал G20 отменить санкции из-за ситуации с коронавирусом
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 отменить санкции, которые ухудшают ситуацию с коронавирусом.
Общество
Врач назвал необходимые лекарства на время пандемии
Среди препаратов, которые будут полезны на время пандемии, Комаровский назвал жаропонижающие, солевые растворы для промывания носа, сосудосуживающие капли и средства для пероральной гидратации, которое можно сделать в домашних условиях — достаточно растворить в литре кипяченой воды чайную ложку соли и соды, после чего добавить две столовые ложки сахара.
Общество
Четвертый случай заражения коронавирусом подтвердился в Башкирии
За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Шоу-бизнес
«Мисс Италия» Лючия Бозе скончалась от коронавируса
В юности Лючия Бозе работала в одной из миланских пекарен, пока в 1947 году не победила в конкурсе «Мисс Италия».
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
За сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
По последним данным, 57 новых случаев заражения выявлено в 14 регионах страны.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Общество
В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус
Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Здоровье
Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии
Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
Культура
Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост
Симоньян получила за сценарий фильма 9 млн рублей, режиссер Тигран Кеосаян – 13,8 млн рублей.
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
ВОЗ не исключает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса
Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.