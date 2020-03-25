Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПолеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео

Министерство обороны России опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57. Кадры появились на канале ведомства в YouTube 24 марта. В Минобороны заявили, что пилоты ВКС полностью освоили новейшие самолеты, в том числе управление на предельных режимах высот, перегрузок и скоростей.
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Полеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео

Известия00:44

Российские пилоты полностью освоили новейшие Су-57

Первый канал00:30

Минобороны показало полёты Су-57 в предельных режимах

News.ru00:20

Полеты Су-57 в предельных режимах попали на видео

РЕН ТВ00:26

Полеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео

РИА Новости00:00

Невероятная маневренность и широкий ассортимент вооружения: летчики ВКС РФ продемонстрировали боевые возможности новейших Су-57

ТК Звезда00:51

Летчики ВКС РФ отработали полеты на истребителях пятого поколения СУ-57

Пятый каналвчера в 23:09
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 01:28, Ашберн
Здоровье

В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому

Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москве, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:23
Армия и оружие

National Interest назвал российский танк Т-95 «кошмаром» для НАТО

Российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась накануне распада СССР, был "мечтой танкиста", которая стала бы "кошмаром" для НАТО в случае принятия на вооружение.
РИА Новости вчера в 22:14
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК вчера в 13:29
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости 23 марта в 21:09
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре под Пензой

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Газета.Ru 00:29
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась более чем на три процента

Нефть Brent поднимается в цене более чем на три процента. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на раннее утро среды, 25 марта.
Вечерняя Москва 01:09
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией

Газета.Ru вчера в 10:32
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Политика

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции из-за ситуации с коронавирусом

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 отменить санкции, которые ухудшают ситуацию с коронавирусом.
Аргументы и Факты вчера в 13:46
Общество

Врач назвал необходимые лекарства на время пандемии

Среди препаратов, которые будут полезны на время пандемии, Комаровский назвал жаропонижающие, солевые растворы для промывания носа, сосудосуживающие капли и средства для пероральной гидратации, которое можно сделать в домашних условиях — достаточно растворить в литре кипяченой воды чайную ложку соли и соды, после чего добавить две столовые ложки сахара.
Rusvesna.su вчера в 13:00
Общество

Четвертый случай заражения коронавирусом подтвердился в Башкирии

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек.
Москва 24 вчера в 23:49
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Шоу-бизнес

«Мисс Италия» Лючия Бозе скончалась от коронавируса

В юности Лючия Бозе работала в одной из миланских пекарен, пока в 1947 году не победила в конкурсе «Мисс Италия».
РБК вчера в 07:18
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Общество

За сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

По последним данным, 57 новых случаев заражения выявлено в 14 регионах страны.
Городовой вчера в 07:36
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:36
Общество

В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Известия вчера в 22:56
Здоровье

Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
АБН вчера в 13:57
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Симоньян получила за сценарий фильма 9 млн рублей, режиссер Тигран Кеосаян – 13,8 млн рублей.
Piter.tv вчера в 09:25
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение вчера в 10:34
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:05
Общество

ВОЗ не исключает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса

Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.
REGNUM вчера в 13:54
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