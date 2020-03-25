Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПолеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео

Минобороны опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57. Как сообщили в военном ведомстве, пилоты ВКС полностью освоили новейшие самолеты, научившись управлять боевыми машинами во всех режимах полета, в том числе на предельных режимах высот, перегрузок и скоростей.
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Полеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео

Российская газета02:12

Минобороны РФ показало на видео полёты Су-57 на предельно малых высотах

REGNUM01:09

Полеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео

РИА Новости00:00

Полеты Су-57 в предельных режимах попали на видео

РЕН ТВ00:26

Минобороны показало полёты Су-57 в предельных режимах

News.ru00:20

Полеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео

Известия00:44

Невероятная маневренность и широкий ассортимент вооружения: летчики ВКС РФ продемонстрировали боевые возможности новейших Су-57

ТК Звезда00:51
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Космос

Роскосмос: перед стартом у ракет проверяют сотни тысяч параметров

Подготовка ракеты "на земле" включает проверку сотен тысяч параметров.
ТАСС 02:15
Происшествия

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
RT на русском 01:38
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Политика

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с новыми кандидатами в секретари региональных отделений партии.
Коммерсантъ вчера в 16:18
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Экономика

Эксперты оценили шансы на вынужденную деофшоризацию из-за закрытия границ

Из-за коронавируса многие страны закрыли границы, что сузило лазейку для обхода правила 183 дней, отмечают опрошенные РБК эксперты.
РБК 01:00
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости 23 марта в 21:09
Шоу-бизнес

Еще одна модель сфотографировалась топлес во время самоизоляции

Ирландско-американская модель Лорен Саммер (Lauren Summer) продемонстрировала подписчикам свой досуг во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:04
Общество

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:31
Здоровье

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 16:30
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Энергетика

Moody’s заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам

В конце января 2020 году об устойчивости российской экономики к внешним шокам заявило и базирующееся в Германии европейское рейтинговое агентство Scope Ratings.
РБК 01:32
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии.
Piter.tv 23 марта в 15:17
Общество

В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:55
Происшествия

В Пензенской области при пожаре погибли семь человек

В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Российская газета 00:29
Общество

В Минздраве рассказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что это произойдет в апреле-мае.
АиФ Новосибирск 23 марта в 21:34
Общество

Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Ведомости вчера в 19:27
Общество

Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом

РБК подсчитал, сколько теряют уже попавшие под запрет московские бизнесы за один день простоя и сколько потеряют еще работающие, если развитие ситуации пойдет по худшему сценарию и им придется приостановить свою деятельность.
РБК вчера в 23:00
Футбол

ФИФА хочет продлить летнее трансферное окно до января

Летнее трансферное окно может быть продлено до января 2021 года. Как сообщает The Telegraph, ФИФА готова обсудить данный вопрос с клубами.
Нева Спорт 02:47
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $28 за баррель

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к новому соглашению по возможному дополнительному сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM вчера в 03:39
Здоровье

Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
АБН вчера в 13:57
Здоровье

Найден особый механизм заражения коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
Sibnet Новости вчера в 09:04
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