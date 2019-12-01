Наука

Lenta.ruLenta.ruПолеты в космос оказались безопаснее жизни в России

Среди прочих параметров исследовались и риски, связанные с последствиями полетов в космос. Как оказалось, вероятность смерти космонавта от болезней и травм на 40 процентов ниже, чем у остальных российских мужчин. Ученые отметили, что о благоприятных последствиях полетов в космос говорить не следует.
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с чего всё началось

Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин

Риск смерти космонавтов от отдельных болезней и травм ниже, чем в среднем у мужчин в России, выяснили российские ученые.
РИА Новостивчера в 19:16

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Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин

РИА Новостивчера в 19:16

Ученые выяснили, кем работают самые «живучие» россияне

Комсомольская правдавчера в 22:03

Озвучена профессия самых «живучих» россиян

РЕН ТВвчера в 20:45

Учёные выяснили, почему космонавты более «живучие», чем средний россиянин

Life.ruвчера в 20:57

Стало известно, представители какой профессии самые живучие

URA.Ruвчера в 21:59

Ученые назвали профессию самых «живучих» россиян

Известиявчера в 20:02

Ученые сравнили риск смертности космонавта и среднего россиянина

РБКвчера в 22:05
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика

На Украине допустили возобновление прямых поставок газа из России

Ранее Оржель сообщил, если Украина и Россия не смогут договориться о продолжении транзита голубого топлива, тогда внутренние цены на газ могут сильно возрасти, так как страна лишится дохода.
Капитал страны вчера в 06:44
Происшествия

В Тунисе 22 человека погибли в ДТП с туристическим автобусом

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Футбол

Матч чемпионата Франции «Монако» - «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

Матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу между "Монако" и "ПСЖ" перенесен из-за непогоды, сообщается на официальном сайте клуба из Монако.
РИА Новости 07:25
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Армия и оружие

В ДНР двое военных погибли от снайперского огня

В результате снайперского огня с украинской стороны убиты двое военнослужащих народной милиции Донецкой народной республики, еще один военный пострадал, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.
Взгляд.ру 08:18
Общество

Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Ореанда-Новости вчера в 06:37
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Вести.Ru 05:40
Политика

«Нафтогаз» заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»

"Нафтогазу Украины" не удалось через суды добиться ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии, чтобы взыскать компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, сообщил исполнительный директор "Нафогаза" Юрий Витренко в эфире украинского "Радио НВ".
Газета.Ru вчера в 01:09
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Lenta.ru вчера в 18:20
Футбол

Столичное дерби. «Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы

В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо".
Вести.Ru 07:42
Биатлон

Биатлонист Елисеев выиграл бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Газета.Ru 08:09
Авто

Дизайнеры показали уникальный пикап Tesla Cybertruck

Уникальный электрический пикап Tesla Cybertruck продемонстрировали публике на прошлой неделе, однако интерес к автомобилю только усиливается.
Rusargument 04:52
Футбол

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:20
Экономика

Глазьев сравнил итоги интеграционных процессов в Армении, Кыргызстане и на Украине

Член Коллегии (министр) ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев сравнил экономические показатели Армении, Кыргызстана и Украины, зафиксированные после начала интеграционных процессов в этих странах.
Sputnik Армения 29 ноября в 06:04
Политика

Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Газета.Ru 00:55
Политика

Националисты пригрозили Зеленскому новым Майданом

Националисты уверяют, что акция будет носить «информационно-просветительский характер».
Взгляд.ру 04:06
Экономика

Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых

По данным статистики Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта - до 9,4% годовых.
ТАСС 05:11
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК 08:14
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском

Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
ТАСС вчера в 03:22
Политика

Премьер-министры России и Беларуси проведут переговоры 6 декабря

Премьер-министры России и Беларуси договорились провести очередные переговоры в пятницу, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Совмина Беларуси.
Российская газета 07:55
Армия и оружие

Китайское СМИ предупредило о новой потенциальной ядерной державе

Китайское издание Sohu назвало Японию ядерной державой и призвало соседние с ней страны, в том числе Россию, проявлять бдительность.
Газета.Ru вчера в 06:18
Здоровье

Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи

Британские ученые рассказали, как можно быстро выявить рак легких по рукам, об этом информирует издание The Sun.
Ugpressa.ru вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Бузова оголилась для фото с подарком от поклонника

Певица Ольга Бузова после концерта в Туле опубликовала фотографию с подарком от поклонников, заинтриговав своих подписчиков в социальных сетях, присутствует ли на ней одежда.
Слово и Дело 00:55
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Происшествия

В Забайкалье объявлен сбор средств для пострадавших в ДТП с автобусом

РЕН ТВ 06:52
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане

По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
РИА Новости 07:40
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