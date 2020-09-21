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Российская газета
Российская газета

Полицейские допросили по инциденту с Навальным около 200 человек

Российские следователи продолжают доследственную проверку по факту госпитализации 20 августа в Омске Алексея Навального. Об этом в понедельник сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.В источнике
С чего всё началось
Дополнительная проверка проводится «с учетом появления в СМИ видеороликов, комментариев, интервью с различными версиями о причинах случившегося», указано
 в заявлении на сайте управления МВД.
Коммерсантъ08:51
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РИА Новости

В МВД рассказали о 200 опрошенных по делу Навального

РИА Новости09:18
Lenta.ru

В МВД рассказали о 200 опросах по делу Навального

Lenta.ru09:18
ТАСС

В МВД рассказали о проверке по факту инцидента с Навальным

ТАСС08:19
Интерфакс

Транспортная полиция проводит дополнительную проверку по Навальному

Интерфакс08:48
РБК

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

РБК09:45
Газета.Ru

МВД опросило около 200 человек по делу Навального

Газета.Ru08:44
Коммерсантъ

Полиция опросила около 200 человек по делу Навального

Коммерсантъ08:51

Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил включить отопление в многоквартирных домах (МКД) региона, чтобы «не морозить людей», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Ведомости10:41
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС03:54
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Белоруссия может пополнить список жертв многовекторности

Во всяком случае, глава МИД Белоруссии Владимир Макей, которого называют «отцом» и главным проводником многовекторности, сейчас о ней даже не заикается, а верно служит президенту и его новым пророссийским хотелкам, искренне борясь с «происками Запада».
Новостной фронтвчера в 13:33
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Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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В посольстве разъяснили правила въезда белорусов в Россию

Наличие у пассажира документа, подтверждающего отрицательный результат исследования на COVID-19 методом ПЦР, является обязательным условием для въезда на территорию РФ в условиях ограничений, действующих в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета10:09
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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