Полицейские допросили по инциденту с Навальным около 200 человек
Российские следователи продолжают доследственную проверку по факту госпитализации 20 августа в Омске Алексея Навального. Об этом в понедельник сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.В источнике
С чего всё началось
Дополнительная проверка проводится «с учетом появления в СМИ видеороликов, комментариев, интервью с различными версиями о причинах случившегося», указано
в заявлении на сайте управления МВД.
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