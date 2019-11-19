Происшествия
Российская газетаПолицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию
Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Речь идет о крупнейшем за несколько лет цехе по производству синтетических наркотиков.
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с чего всё началось
В Серпуховском районе Московской области ликвидирована нароклаборатория, в которой ежемесячно производилось около 1,5 т синтетических наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Коммерсантъ00:56
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Общество
Siemens может воспользоваться правом выкупа доли Силмаша в их СП
Либеров подчеркнул, что если "Силовые машины" будут и дальше заинтересованы создавать свою турбину, то фактически станут конкурентами, и участие в СП будет невозможным.
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Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»
На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
Политика
На Украине исключают возможность продажи земли россиянам
Ранее Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
Происшествия
В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН
Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
Происшествия
Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе
Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе.
Происшествия
Прокурор попросил срок для защитника сквера, ударившего полицейского
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
В одном из ночных клубов Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Единоборства
Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии
Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Шоу-бизнес
Игорь Верник срочно госпитализирован
Политика
Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли
Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Здоровье
Здоровый образ жизни поможет избежать более 20 видов рака
На основе полученных результатов был сделан вывод: если идеально устранить все факторы риска и массово перевести бразильцев на здоровый образ жизни, то будут предотвращены 26,5% всех случаев онкологических заболеваний и 33,6% всех смертей от рака.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили ежегодное благотворительное шоу Royal Variety Performance — представители монаршей семьи всегда уделяют этому мероприятию особое внимание.
Происшествия
Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска
Экономика
Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием
«Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 — начале 2020 года.
Происшествия
Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР
Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль автомобиля, намерена встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным.
Политика
Зеленский раскритиковал Тимошенко за уход в оппозицию
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко «имитирует заботу о народе», заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей Telegram-канале.
Политика
В США заподозрили Россию в прослушке разговора Трампа с послом при ЕС
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с послом США при ЕС Гордоном Сондландом, в котором американский лидер якобы интересовался готовностью властей Украины начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, могли прослушивать россияне.