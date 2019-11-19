Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПолицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию

Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Речь идет о крупнейшем за несколько лет цехе по производству синтетических наркотиков.
Читать в источнике
Комментировать249
с чего всё началось
В Серпуховском районе Московской области ликвидирована нароклаборатория, в которой ежемесячно производилось около 1,5 т синтетических наркотиков, сообщила
 официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Коммерсантъ00:56

Подробнее о событии

Полторы тонны наркотиков в месяц. Крупнейшую в стране нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Подмосковье Сегодня02:57

МВД показало видео из крупнейшей в России нарколаборатории

РБК03:41

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

RT на русскомвчера в 23:21

МВД показало на видео крупнейшую нарколабораторию в России

РИА Новости01:50

Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Lenta.ruвчера в 23:22

В Московской области ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в стране

Вести Подмосковья01:27

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию

ТАССвчера в 23:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Общество

Siemens может воспользоваться правом выкупа доли Силмаша в их СП

Либеров подчеркнул, что если "Силовые машины" будут и дальше заинтересованы создавать свою турбину, то фактически станут конкурентами, и участие в СП будет невозможным.
Финмаркет 01:45
Театры

Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»

На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
Политика

На Украине исключают возможность продажи земли россиянам

Ранее Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
RT на русском 04:08
Технологии

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
Известия вчера в 20:12
Происшествия

В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН

Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
REGNUM вчера в 14:23
Происшествия

Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе

Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе.
ТАСС 03:39
Происшествия

Прокурор попросил срок для защитника сквера, ударившего полицейского

URA.Ru вчера в 07:06
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия 01:38
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

РБК 02:49
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

В одном из ночных клубов Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:23
Шоу-бизнес

Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler

Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
АиФ Санкт-Петербург 01:17
Единоборства

Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии

Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Газета.Ru 02:02
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Шоу-бизнес

Игорь Верник срочно госпитализирован

Super.ru 02:08
Политика

Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли

Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Газета.Ru вчера в 06:05
Армия и оружие

В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM 03:01
Здоровье

Здоровый образ жизни поможет избежать более 20 видов рака

На основе полученных результатов был сделан вывод: если идеально устранить все факторы риска и массово перевести бразильцев на здоровый образ жизни, то будут предотвращены 26,5% всех случаев онкологических заболеваний и 33,6% всех смертей от рака.
Ридус 03:47
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Коммерсантъ 02:00
Политика

Посольство РФ посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка»

Известия 03:05
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили ежегодное благотворительное шоу Royal Variety Performance — представители монаршей семьи всегда уделяют этому мероприятию особое внимание.
Salt Mag 02:54
Происшествия

Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска

Коммерсантъ вчера в 19:57
Экономика

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

«Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.
РБК вчера в 13:17
Космос

Учеными составлена первая карта спутника Сатурна Титана

ГЛАС.RU 03:57
Армия и оружие

«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 — начале 2020 года.
Известия 04:24
Происшествия

Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР

Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль автомобиля, намерена встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным.
Lenta.ru 03:17
Политика

Зеленский раскритиковал Тимошенко за уход в оппозицию

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко «имитирует заботу о народе», заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей Telegram-канале.
Rambler News Service 04:25
Происшествия

СК возбудил дело по факту исчезновения редактора «Интерфакса» в Москве

Известия 03:33
Политика

В США заподозрили Россию в прослушке разговора Трампа с послом при ЕС

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с послом США при ЕС Гордоном Сондландом, в котором американский лидер якобы интересовался готовностью властей Украины начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, могли прослушивать россияне.
Известия вчера в 23:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное