Происшествия
Российская газетаПолицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
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с чего всё началось
В правительстве подготовили законопроект, который предусматривает право полицейских вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, рассказал источник "Интерфакса" в аппарате Госдумы. Текст документа есть в распоряжении агентства.Интерфакс01:34
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