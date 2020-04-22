В правительстве подготовили законопроект, который предусматривает право полицейских вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, рассказал источник "Интерфакса" в аппарате Госдумы. Текст документа есть в распоряжении агентства.

с чего всё началось

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

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