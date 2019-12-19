Происшествия

ИзвестияИзвестияПолицейские на Сахалине избили мужчину из-за фамилии

38-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже телефона. В кабинете ОВД находились три человека в штатском, которые, узнав его фамилию, стали его избивать. По их разговору потерпевший понял, что его перепутали с однофамильцем, который находится в розыске за дебош.
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На Сахалине полицейские избили военного, спутав его с другим человеком

Московский Комсомолец03:34

Полицейские на Сахалине избили мужчину из-за фамилии

Известия05:39

Российские полицейские перепутали военнослужащего с преступником и избили

Lenta.ru04:28

Мужчину избили в полицейском участке из-за фамилии

Газета.Ru06:09

Избитый полицейскими по ошибке военный не может дождаться возбуждения дела

Ридус03:23

На Сахалине полицейские жестоко избили мужчину

REGNUMвчера в 21:11

Sakh.com напоминает о конкурсе живых новогодних елок

Сахалин.Инфовчера в 21:09
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Политика

Путин прокомментировал закон о домашнем насилии

Силой не заставишь любить, заявил президент России Владимир Путин, комментируя законопроект о домашнем насилии, вопрос о котором ему задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Lenta.ru 06:53
Политика

Путин оценил вероятность импичмента Трампа

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал отношения России и США, а также заметил, что Украина получает от Соединенных Штатов и Евросоюза очень условную помощь.
Взгляд.ру 05:28
Политика

Путин назвал выходной 31 декабря логичным

Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
SM News 07:07
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Lenta.ru 17 декабря в 23:31
Политика

Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Интерфакс 06:54
Политика

Путин: РФ не может дотировать Белоруссию, продавая ей газ по цене, как в Смоленске

Белоруссия уже получает газ из России по самой низкой цене в $127 за 1 тыс. куб. м. При этом Россия не может дотировать всю экономику Белоруссии, продавая газ по цене, как в Смоленске.
ТАСС 07:41
Политика

Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34.
Lenta.ru 04:57
Политика

Россия не планирует создавать военный союз с Китаем — Путин

По словам Путина, Россия активно сотрудничает с Китаем, однако не планирует вступать с ним в военный союз.
iReactor 07:27
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России

Lenta.ru 05:24
Общество

Путин заявил о продолжении работы над ростом реальных доходов граждан

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 07:39
Футбол

Карпин назвал себя подкаблучником

Сегодня наставник ростовчан разместил новую фотографию и сопроводил её следующей подписью: «Даше понравилась шляпа с первого фото, а перечить беременной жене нельзя, тем более мне, подкаблучнику».
Чемпионат 07:18
Спорт

РУСАДА не согласилось с санкциями WADA

Газета.Ru 05:46
Политика

Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом

Журналист из Уфы задал вопрос о проблемах с алкоголизмом. На пресс-конференции журналист "Башинформ" задал вопрос Владимиру Путину.
УралПолит.Ru 07:09
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM 17 декабря в 12:32
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

РИА Новости 07:02
Общество

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РИА Новости 03:52
Общество

В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик

Митингующие против земельной реформы аграрии и представители "Национального корпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) перекрыли центральную улицу Киева Крещатик, передает агентство УНН.
РИА Новости 06:52
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
Политика

Путин осудил рассуждения про сдачу Ленинграда во время ВОВ

Президент РФ Владимир Путин признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны.
РИА Новости 05:47
Футбол

СМИ узнали, что Абрамович писал Анчелотти после поражений «Челси»

Итальянский журналист Фабио Каресса рассказал о реакции владельца «Челси» Романа Абрамовича на поражения клуба под руководством Карло Анчелотти.
Матч ТВ 07:48
Политика

Путин обсудит с Бегловым ситуацию в Боткинской больнице

Российский лидер Владимир Путин пообещал решить совместно с губернатором Петербурга Александром Бегловым вопрос состояния Боткинской больницы.
iReactor 07:45
Политика

Глава МИД Японии передал Лаврову предложения по мирному договору

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову конкретные соображения о том, как продвигаться далее в вопросе заключения мирного договора.
ТАСС 07:00
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:51
Происшествия

В Жуковском сел самолет с одним отказавшим двигателем

Российская газета 04:36
Футбол

Сборная России по футболу сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА

Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Моссовет 05:50
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

РИА Новости 07:11
Здоровье

Алексей Островский подвёл итоги 2019 года. Интервью РИА Новости

Губернатор Смоленской области в интервью федеральному информагентству «РИА Новости» подвёл итоги уходящего года и поделился планами на 2020 год.
О чем говорит Смоленск 06:12
Культура

«Уральские пельмени» опровергли слухи о прощальном туре

Сергей Исаев, один из руководителей «Уральских пельменей», решил опровергнуть все слухи о том, что коллектив якобы распадается и собирается отправиться в свой прощальный тур.
Discover24 02:59
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
ОК! 06:58
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