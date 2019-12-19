38-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже телефона. В кабинете ОВД находились три человека в штатском, которые, узнав его фамилию, стали его избивать. По их разговору потерпевший понял, что его перепутали с однофамильцем, который находится в розыске за дебош.

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Политика Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).

Футбол Карпин назвал себя подкаблучником Сегодня наставник ростовчан разместил новую фотографию и сопроводил её следующей подписью: «Даше понравилась шляпа с первого фото, а перечить беременной жене нельзя, тем более мне, подкаблучнику».

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Общество В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.

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Происшествия Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.

Политика Путин осудил рассуждения про сдачу Ленинграда во время ВОВ Президент РФ Владимир Путин признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны.

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Культура «Уральские пельмени» опровергли слухи о прощальном туре Сергей Исаев, один из руководителей «Уральских пельменей», решил опровергнуть все слухи о том, что коллектив якобы распадается и собирается отправиться в свой прощальный тур.