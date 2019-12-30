Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПолицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Камышлове произошел новогодний семейный скандал. На место вызвали полицию, но глава семейства накинулся на полицейских с монтировкой, правоохранители его застрелили. Горелых эту информацию подтвердил.
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с чего всё началось

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
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