Происшествия
РИА НовостиПолицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Камышлове произошел новогодний семейный скандал. На место вызвали полицию, но глава семейства накинулся на полицейских с монтировкой, правоохранители его застрелили. Горелых эту информацию подтвердил.
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с чего всё началось
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.РИА Новости10:25
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