Происшествия
РИА НовостиПолицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Читать в источнике
Оценить549
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:35, Ашберн
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Армия и оружие
Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания
Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен заявлением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
Общество
В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры
Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Происшествия
В Астрахани загорелся жилой дом на площади 800 квадратных метров
В Астрахани загорелся трёхэтажный жилой дом, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
Футбол
«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»
Шоу-бизнес
Радостная Пелагея после развода пришла с дочкой на елку
Читайте материал: "Телегин назвал причину развода с Пелагеей".
Спорт
Легкоатлет отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл
Представлявший Уганду легкоатлет Джейкоб Киплимо проиграл из-за того, что начал радоваться победе перед самым финишем.
Футбол
Строительство вратарской академии Акинфеева завершится к середине 2021 года
Строительство в подмосковном Реутове академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева, выступающего за ЦСКА, окончательно завершится к середине 2021 года.
Единоборства
Боец Али Исаев нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Боец смешанного стиля представляющий Дагестан Али Исаев нокаутировал своего оппонента американца Джареда Рошольта.
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Происшествия
Мужчина при странных обстоятельствах пропал на сопке в Магадане
Спасатели ищут мужчину, который при странных обстоятельствах пропал 31 декабря на сопке Марчеканской в Магадане.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Интернет
Telegram начал проверять орфографию
Десктопная версия Telegram обзавелась новой функцией.
Происшествия
Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае
В поселке Морской были подтоплены 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в Новой Ине - один жилой дом и придомовая территория, а в Охотске вода зашла на часть территории морского порта и пять улиц.
Происшествия
В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком
В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Общество
Появилось видео с новогодним поздравлением Путина
На YouTube выложили новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам.
Армия и оружие
Балтийский флот получит «охотников на акул»
Первые модернизированные противолодочные вертолёты Ка-27М, которые ещё называют «охотниками на акул», поступят на вооружение Балтийского флота в 2020 году.
Происшествия
Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым
В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Происшествия
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Финансы
Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году
Наступающий 2020 год для рубля будет относительно спокойным, рассказали экономисты в беседе с РБК.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
Энергетика
В «Нафтогазе» остались недовольны участием в сделке с «Газпромом»
Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора.
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Космос
Телескоп HabEx хотят отправить на поиски «второй Земли» в 2030-х годах
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Происшествия
Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал
Восьмилетний Илья Баскаков 1 января в 16.00 вышел из дома в переулке Рыбачий в Чите и пропал, сообщается в группе поискового Отряда имени Кости Долгова в ВК.