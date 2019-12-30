Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Происшествия В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.

Общество Название Голландия официально перестало существовать Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.

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