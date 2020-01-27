Происшествия
ПрофильЭксперты озвучили возможную причину крушения вертолёта Коби Брайанта
Согласно утверждениям специалистов, причиной авиакатастрофы, которая унесла жизни известного американского баскетболиста Коби Брайанта и его дочери, стал густой туман.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ восстановили маршрут разбившегося вертолета, в котором погибли Коби Брайант и его дочь
Sport24.ruвчера в 22:46
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Политика
Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии
Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Общество
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Массовые жалобы начались примерно в 11:00.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Политика
Юрий Чайка представлен в должности полпреда президента в СКФО
Бывший генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Происшествия
В «Шереметьево» проверяют пассажира с подозрением на коронавирус
Информация о пассажире в «Шереметьево» с повышенной температурой тела поступила за 10 минут до посадки, сейчас на борту работают специалисты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
Политика
Мишустин поручил провести ревизию реализации нацпроектов
Глава правительства поручил заместителям провести ревизию проделанной работы по реализации нацпроектов.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Армия и оружие
Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24
Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Наука
Женщины чаще мужчин страдают проблемами с сердцем
По результатам исследований было установлено, что у мужчин развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы развивается раньше.
Общество
SIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае
Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Общество
Макрон рассказал о роли Красной армии в освобождении Освенцима
Президент Франции во время выступления в парижском Музее холокоста поделился своим видением событий Второй мировой войны.
Путешествия
Azur Air приостановила вылеты из Перми на китайский Хайнань
В сообщении перевозчика говорится, что авиасообщение между китайским островом Хайнань и несколькими российскими городами приостановлено из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в КНР.
Здоровье
Создана онлайн-карта распространения китайского коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, Центром системных исследований и инжиниринга создана специальная онлайн-панель, позволяющая мониторить распространение китайского коронавируса 2019-nCoV.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Происшествия
В Нижневартовске мужчина открыл огонь из автомата
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $61
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $61 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 24 января.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Происшествия
Под Саратовом у подростка во рту взорвалась электронная сигарета
В Саратовской области подросток, куривший электронную сигарету, получил серьезные травмы.