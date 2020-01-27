Происшествия

ПрофильПрофильЭксперты озвучили возможную причину крушения вертолёта Коби Брайанта

Согласно утверждениям специалистов, причиной авиакатастрофы, которая унесла жизни известного американского баскетболиста Коби Брайанта и его дочери, стал густой туман.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Причиной крушения вертолета с Кобе Брайантом на борту мог стать густой туман

Газета.Ru02:53

Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта

Российская газета02:35

СМИ восстановили маршрут разбившегося вертолета, в котором погибли Коби Брайант и его дочь

Sport24.ruвчера в 22:46

Полиция назвала вероятную причину крушения вертолета с Коби Брайантом

РЕН ТВ01:59

В полиции назвали возможную причину крушения вертолёта Брайанта

RT на русском01:52

СМИ узнали возможную причину крушения вертолета Коби Брайанта

Матч ТВ00:56

Названа вероятная причина крушения вертолета Кобе Брайанта

Взгляд.ру02:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс 06:28
Авто

Россияне покупают Lamborghini в 4,5 раза больше, чем Ferrari

Автостат 01:29
Происшествия

Найдена мать детей, которых отец бросил в Шереметьеве

Вести.Ru 00:47
Политика

Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии

Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
РБК 07:39
Культура

Римас Туминас отказался брать на главную роль Александра Домогарова

SM News 06:25
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Политика

Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные

Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Известия 07:29
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК 07:00
Общество

В работе Mail.ru произошел сбой

Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Массовые жалобы начались примерно в 11:00.
Коммерсантъ 03:54
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Здоровье

Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
ToDay News Ufa вчера в 03:50
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
REGNUM 03:32
Политика

Юрий Чайка представлен в должности полпреда президента в СКФО

Бывший генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 06:52
Происшествия

В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Российская газета 03:11
Происшествия

В «Шереметьево» проверяют пассажира с подозрением на коронавирус

Информация о пассажире в «Шереметьево» с повышенной температурой тела поступила за 10 минут до посадки, сейчас на борту работают специалисты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
BFM.ru 07:22
Общество

Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Коммерсантъ 07:50
Политика

Мишустин поручил провести ревизию реализации нацпроектов

Глава правительства поручил заместителям провести ревизию проделанной работы по реализации нацпроектов.
REGNUM 07:08
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Армия и оружие

Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24

Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Московский Комсомолец вчера в 19:27
Наука

Женщины чаще мужчин страдают проблемами с сердцем

По результатам исследований было установлено, что у мужчин развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы развивается раньше.
ToDay News Ufa 05:27
Общество

SIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае

Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
РБК 04:51
Общество

Макрон рассказал о роли Красной армии в освобождении Освенцима

Президент Франции во время выступления в парижском Музее холокоста поделился своим видением событий Второй мировой войны.
Фонтанка.Ру 07:51
Путешествия

Azur Air приостановила вылеты из Перми на китайский Хайнань

В сообщении перевозчика говорится, что авиасообщение между китайским островом Хайнань и несколькими российскими городами приостановлено из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в КНР.
В курсе.ру 06:23
Здоровье

Создана онлайн-карта распространения китайского коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, Центром системных исследований и инжиниринга создана специальная онлайн-панель, позволяющая мониторить распространение китайского коронавируса 2019-nCoV.
ToDay News Ufa вчера в 22:45
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Происшествия

В Нижневартовске мужчина открыл огонь из автомата

ИА СИА-Пресс вчера в 04:24
Общество

В Харькове радикалы сорвали митинг в защиту русского языка

REGNUM 07:42
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $61

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $61 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 24 января.
REGNUM 24 января в 10:03
Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Lenta.ru вчера в 15:01
Происшествия

Под Саратовом у подростка во рту взорвалась электронная сигарета

В Саратовской области подросток, куривший электронную сигарету, получил серьезные травмы.
Российская газета 05:39
ещё по теме
Коби Брайант
Американский баскетболист
Американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации в течение 20-ти сезонов за одну команду, «Лос-Анджелес Лейкерс». Играл на позиции атакующего защитника. Был выбран в первом раунде под общим 13-м номером на драфте НБА 1996 года командой «Шарлотт Хорнетс». Сразу по окончании школы начал карьеру в НБА. За это время выиграл пять чемпионских титулов, 18 раз принимал участие в матче всех звёзд, 15 раз включался в сборную всех звёзд и 12 раз в сборную защиты всех звёзд. В составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр, а также становился победителем чемпионата Америки. Его четыре награды MVP матча всех звёзд являются наибольшим количеством в истории НБА...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное