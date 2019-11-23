Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПолицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД. По данным ведомства, инцидент произошел около полудня в районе 35-го километра МКАД, где сотрудники ППС преследовали угнанный ВАЗ-2107.
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Полиция со стрельбой задержала угонщика на МКАД

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