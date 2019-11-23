Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД. По данным ведомства, инцидент произошел около полудня в районе 35-го километра МКАД, где сотрудники ППС преследовали угнанный ВАЗ-2107.

Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

Теннис Рублев сыграет с Поспишилом в полуфинале Финала Кубка Дэвиса Россиянин Андрей Рублев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, а Карен Хачанов встретится с Денисом Шаповаловым в полуфинальном матче Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.

Спорт Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу.

Общество В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.

Политика Медведев пообещал сохранить советские льготы Ни один нормативный акт, установивший льготы и права граждан в советский период, отменен не будет.

Происшествия Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.

Политика Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».

Общество Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.

Экономика Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак Иран рассчитывает получить от РФ кредит на 2 миллиарда долларов на реализацию ряда проектов, с учётом ранее принятых решений общий кредит может составить порядка 5 миллиардов долларов, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Футбол Динамо — Ростов 1:1 (1-й тайм) Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии игроков, вернувшихся с матчей сборных, а также отметил, что финансовые проблемы в клубе не должны влиять на настрой футболистов.

Общество Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .

Единоборства Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и соискатель титула кубинец Луис Ортис прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.