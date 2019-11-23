Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПолицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД. По данным ведомства, инцидент произошел около полудня в районе 35-го километра МКАД, где сотрудники ППС преследовали угнанный ВАЗ-2107.
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Полиция со стрельбой задержала угонщика на МКАД

Москва 2406:29

Погоня со стрельбой: в Москве задержали угонщика авто

РЕН ТВ04:38

Подозреваемого в угоне машины задержали после погони со стрельбой на МКАД

Вечерняя Москва05:08

Полиция после погони со стрельбой на МКАД задержала подозреваемого в угоне машины

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В Москве полицейские на МКАД со стрельбой остановили автомобиль, находящийся в розыске

ТАСС04:44

Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

РИА Новости05:39

Сотрудники ППС устроили погоню со стрельбой на МКАД

Известия04:33
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Медведев обозначил главную задачу «Единой России»

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В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
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Тарасенко назначена временно исполняющей обязанности президента ВФЛА

Глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко назначена временно исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

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Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

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Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав

Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
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Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена, сообщил источник

Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 09:32
Авто

Названа дата старта продаж Lada Vesta с CVT

Продажи LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. начнутся 25 ноября.
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Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
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Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
РБК 06:07
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NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США

New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
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Ротенберг заявил о внедрении уникальной программы хоккейной подготовки

По словам Ротенберга, программа подготовки хоккеистов является уникальной, аналогов ей нет ни в других странах, ни в других видах спорта.
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Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
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У Минтруда есть вопросы к новой системе пенсионных накоплений

Ранее Минфин и ЦБ РФ представили новый вид системы накопительной пенсии — гарантированный пенсионный план (ГПП).
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Российский военный спутник сгорел в атмосфере

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Xiaomi намерена потеснить Apple на европейском рынке смартфонов

Компания Xiaomi, получив по итогам третьего квартала текущего года 4-е место по объемам продаж смартфонов в ЕС, намеревается в следующем, 2020 году обогнать ближайшего конкурента – Apple и занять третью строчку рейтинга.
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Китай и Япония избавились от гособлигаций США

Япония, которая последние несколько летявояласт самым крупным кредитором США, приняла решение избавиться от американских государственных облигаций на общую сумму 30 млрд долларов.
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Игры

15 лет назад вышла игра World of Warcraft

Первые серверы многопользовательской онлайновой ролевой игры World of Warcraft начали свою работу 23 ноября 2004 года — ровно 15 лет назад.
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Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери

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«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью

Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
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Кино

Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России

Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.
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Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фотографии с актрисой

Мария Потапова объяснила, что все совместные фотографии с Анастасией Завротнюк были удалены из фанатского аккаунта и это никак не связано с самочувствием звезды.
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К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит

«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
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Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
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Происшествия

В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД

Полиция Санкт-Петербурга заявила о намерении проверить появившуюся в соцсетях видеозапись, в которой из окна автомобиля ведется стрельба из автомата в районе здания УМВД по Московскому району.
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Происшествия

В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика

В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Российская газета 06:29
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