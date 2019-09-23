Политика

РБКРБКПолицейские получат право объявлять гражданам о предостережении

Государственная дума во вторник, 24 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который закрепляет за сотрудниками полиции права объявлять гражданам официальное предостережение от совершения противоправного действия.
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с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 24 сентября, приняла в окончательной редакции поправки
 в Закон «О полиции» в части объявления официального предостережения.
Государственная Дума РФ06:06

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Российская газета12:19

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Полиция сможет выносить предостережения гражданам, как прокуратура и ФСБ

Вести.Ru07:17

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