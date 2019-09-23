с чего всё началось

Государственная дума во вторник, 24 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который закрепляет за сотрудниками полиции права объявлять гражданам официальное предостережение от совершения противоправного действия.

Экономика Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Политика Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.

Гаджеты Apple перенесет производство Mac Pro в США Что касается более доступных продуктов Apple - аналитики считают их производство в США невыгодным.

Политика В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Энергетика Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза» Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.

Транспорт Подтверждены проблемы с Sukhoi Superjet 100 в России Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о случаях перегрузки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), пишет ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.

Гаджеты Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.

Экономика Зерно не взошло в Азовском море Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.

Гаджеты Новые смартфоны Huawei вышли без приложений от Google Смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro без предустановленных сервисов Google представила компания Huawei.

Армия и оружие Оккупанты сообщили о потерях на Донбассе На Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре оккупационной операции.

Политика Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.

Политика Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу» Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала об изнасиловании и предательстве матери Одна из самых высокооплачиваемых в прошлом голливудских актрис Деми Мур дала откровенное интервью программе Good Morning America, в котором рассказала о самых печальных моментах своей жизни, в том числе о том, что она была изнасилована в подростковом возрасте по вине ее матери.

Музыка Мартиросян стал ведущим нового шоу на Первом канале Главной изюминкой шоу станет то, что ее ведущим будет Гарик Мартиросян.

Политика На Украине назвали главную ошибку Зеленского в отношениях с РФ Герман считает, что министром должен был быть человек, с которым бы разговаривали и Запад, и Восток.

Авто На какой пробег рассчитаны современные двигатели, раскрыли эксперты Автомобильные специалисты рассказали СМИ, на какой пробег рассчитаны современные двигатели, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Политика СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

Происшествия Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.

Футбол Сборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022 Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC.

Политика Делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) отказалась участвовать в осенней сессии, которая должна пройти с 30 сентября по 4 октября.

Наука Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.