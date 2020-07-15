Происшествия

Газета.RuГазета.RuПолицейские получили сроки за изнасилование девушки в служебной машине

В Екатеринбурге три полицейских получили сроки за то, что изнасиловали 22-летнюю девушку в служебной машине, пишет mk.ru. Отмечается, что Вадим Мустафин получил 6,5 лет тюрьмы, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов - по шесть лет.
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Суд отправил в колонию бывших полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании

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Общество

Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного

Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
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Космос

В Роскосмосе подвели итоги первого года работы новой обсерватории

Первые итоги работы новой Российской космической обсерватории «Спектр-РГ» подвели российские ученые, сообщил 13 июля официальный сайт Роскосмоса.
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
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Общество

Мишустин заявил о прохождении пика коронавируса в России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России.
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Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
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Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Авто

Kia начала производить в России новую модель K5

В Калининграде стартовало производство седана Kia Optima нового поколения, который переименовали в K5.
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Армия и оружие

Азербайджан сообщил об уничтожении еще одного опорного пункта Армении

«В ходе боевых действий в направлении Товузского района опорный пункт очередной роты ВС Армении был уничтожен точным огнем наших подразделений», — говорится в сообщении.
РБК 01:25
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
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Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
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Политика

В Бундестаге ответили на обвинения Германии в предательстве ЕС

Ранее американская газета The Wall Street Journal обвинила Германию в том, что она своим участием в проекте газопровода «Северный поток – 2» поставила собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.
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News.ru вчера в 09:54
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Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
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Общество

В ПФР опровергли выплату надбавок к пенсиям за «советский стаж»

В СМИ появились данные, что пенсионеры, имеющие годы советского стажа, могут рассчитывать на некоторые доплаты к пенсии.
iReactor 07:24
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Авто

Haval привезет бюджетную версию Haval H9 в Россию

В марте в компании подтвердили, что работают над пятиместной версией самого роскошного на тот момент китайского внедорожника в России, которая получила название Comfort.
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
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Здоровье

В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц

12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Общество

Меган Маркл назвала главную причину ухода из королевской семьи

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила о причинах своего ухода из британской королевской семьи.
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Экономика

Американская нефть столкнулась с новым врагом

Главные американские банки стали новым врагом для национального нефтегазового сектора, который из-за снижения цен в период пандемии коронавируса оказался в глубоком кризисе, сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru 06:07
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Общество

Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции

Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, противоречат Конституции России.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
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Политика

Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
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Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова опроверг слухи о своей отставке

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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
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Происшествия

В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам

Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
Шоу-бизнес

Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы

Московский Комсомолец 03:52
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Происшествия

В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело

«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
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Футбол

Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле

CT news 08:10
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