В Екатеринбурге три полицейских получили сроки за то, что изнасиловали 22-летнюю девушку в служебной машине, пишет mk.ru. Отмечается, что Вадим Мустафин получил 6,5 лет тюрьмы, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов - по шесть лет.

Полицейские получили сроки за изнасилование девушки в служебной машине

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