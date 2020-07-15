Происшествия
Газета.RuПолицейские получили сроки за изнасилование девушки в служебной машине
В Екатеринбурге три полицейских получили сроки за то, что изнасиловали 22-летнюю девушку в служебной машине, пишет mk.ru. Отмечается, что Вадим Мустафин получил 6,5 лет тюрьмы, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов - по шесть лет.
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Суд отправил в колонию бывших полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании
Московский Комсомолец Екатеринбург06:19
В Екатеринбурге суд признал виновными троих полицейских, изнасиловавших студентку
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Газета.Ru вчера в 11:10
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Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
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В СМИ появились данные, что пенсионеры, имеющие годы советского стажа, могут рассчитывать на некоторые доплаты к пенсии.
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В марте в компании подтвердили, что работают над пятиместной версией самого роскошного на тот момент китайского внедорожника в России, которая получила название Comfort.
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В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
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Главные американские банки стали новым врагом для национального нефтегазового сектора, который из-за снижения цен в период пандемии коронавируса оказался в глубоком кризисе, сообщает The Wall Street Journal.
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Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы
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В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело
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