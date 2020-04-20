Полицейские дежурят на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. Об этом ТАСС в субботу сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

с чего всё началось

Ранее русская служба Би-би-си со ссылкой на источники, близкие к МВД рассказала, что прямого указания от властей «закрыть город» нет, однако инспекторы ДПС собирают данные тех, кто прибывает в Москву из регионов и разворачивют часть автомобилей на въезде.

Полицейские проверяют автомобили на всех въездах в Москву

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