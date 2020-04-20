Общество
Радио 1Полицейские проверяют автомобили на всех въездах в Москву
Ранее русская служба Би-би-си со ссылкой на источники, близкие к МВД рассказала, что прямого указания от властей «закрыть город» нет, однако инспекторы ДПС собирают данные тех, кто прибывает в Москву из регионов и разворачивют часть автомобилей на въезде.
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с чего всё началось
Полицейские дежурят на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. Об этом ТАСС в субботу сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.ТАСС09:23
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Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В магазин, на дачу и по другим личным целям разрешается съездить дважды в неделю Столичный мэр Сергей Собянин своим указом ввел пропускную систему электронных кодов для поездок по Москве и за город на личных автомобилях, в такси и общественном транспорте.
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В результате, у больных взяли биоматериалы на коронавирус, а хостел закрыли на карантин, - сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
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Общество
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ТАСС вчера в 14:06
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Вечерняя Москва 09 апреля в 04:37
Общество
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Московский Комсомолец 07:28
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РЕН ТВ 11:49
Футбол
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Перуанский форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан раскритиковал решение клуба сократить футболистам и тренерам зарплату на 40% в связи с приостановкой чемпионата.
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Наука
Ученые рассказали, как коронавирус атакует клетки крови человека
Вечерний курьер 13:44
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
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Деловое.ТВ 08:55
Происшествия
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Жительница Зеленограда убила гражданского мужа, пока ждала результатов теста на коронавирус, находясь на карантине.
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РБК вчера в 08:49
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Общество
Игорь Бабушкин: для ослабления ограничений в Астрахани время не пришло
Прежде всего Игорь Бабушкин отметил, что в Астраханскую область в скором времени доставят 20 тысяч тест-систем нового поколения.
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Больше всего больных находится в Москве. За последние сутки в России зарегистрировали 1667 случай COVID-19.
Мой Брянск 06:26
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В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
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Посол в России: пандемия не повлияет на график поставок Индии С-400
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Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
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Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
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В РПЦ прихожанам рекомендовали на Пасху молиться дома
В праздник Входа Господня в Иерусалим, в Вербное воскресенье, Страстную седмицу, день Пасхи прихожанам стоит оставаться дома и возносить домашние молитвы.
REGNUM вчера в 07:15