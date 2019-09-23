с чего всё началось

Законом предусматривается наделение полиции правом объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, сказано в документе.

Происшествия Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Футбол «Милан» летом отказался от трансфера Тэмми Абрахама «Милан» летом отказался от идеи с приобретением нападающего лондонского «Челси» Тэмми Абрахама, утверждает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Авто Сбербанк готовит сервис для продажи автомобилей Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты, — цитирует агентство свой источник.

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Политика Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН «Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.

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