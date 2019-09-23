Политика
Государственная Дума РФПолицейские смогут объявлять гражданам предостережения
Законом предусматривается наделение полиции правом объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, сказано в документе.
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с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 24 сентября, приняла в окончательной редакции поправки в Закон «О полиции» в части объявления официального предостережения.Государственная Дума РФ06:06
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